Ramon Villegas: «Tinc ganes que passin coses a Osona, que hi hagi més bullici cultural»

és unamb una àmplia trajectòria professional al teatre, a la televisió i al cinema. Ens trobem amb ell a la plaça Fra Bernadí de Manlleu, ciutat d'on és originari i a on ha tornat recentment després d'anys vivint a Barcelona.Villegas va decidir que volia ser actor "fa vint anys", i ens explica que durant aquest camí, també ha descobert altres facetes professionals, com la de. L'actor osonenc es va formar a un petit estudi de Barcelona dirigit per, tot i que també ha realitzat cursos a l' Institut del Teatre de Vic , al Timbal de Barcelona o al Col·legi del Teatre de Barcelona , fent teatre amb petites companyies de la comarca, fins que va fer el salt als serials de televisió, i posteriorment, al cinema. El 2009 va estrenar la primera obra de Àcid folklòric , una experiència que defineix com a "molt influent".Actualment, a banda d'interpretar un dels personatges del serial de Televisió de Catalunya Com si fos ahir, Villegas, ambdós enfocats a la creació. Amb ell reflexionem sobre ela Catalunya, i també a Osona, i ens confessa que l'entusiasme la idea de- Sóc una persona que intenta seguir el seu instint, i que des de fa molt de temps, l'art és un camí a través del qual m'expresso. Com a persona humana busco el camí de la felicitat, com tothom, i a través de l'art he trobat una manera de canalitzar moltes coses. Com a professional, fa vint anys vaig decidir que volia professionalitzar-me com a actor, i en aquest camí, he acabat trobant una faceta com a creador i director dels meus projectes, i també com a pedagog transmetent tot el que he anat rebent com a professional i desenvolupant la meva pròpia metodologia.- Quan era petit, a 5è d'EGB, un nen de 8è, va entrar a la classe disfressat de Rei d'Orient, perquè s'acostava Nadal, i el vaig identificar. I vaig pensar "Això es pot fer?", és a dir, que es podia jugar amb això, i em va fascinar la idea. Quan vaig arribar a 8è, vaig representar aquell mateix paper. Vaig tenir la intuïció.Als 18 anys vaig començar a fer teatre a Manlleu en un taller d'interpretació per a joves, i de seguida vam crear una companyia amb alguns companys. Després vaig entrar en una producció de creació escènica amb en Marc Riera, i amb altres companys i companyes que estaven estudiant a l' Institut del Teatre de Barcelona . Allà em vaig començar a creure que la meva faceta d'actor podia ser una sortida professional, em vaig empoderar.- La formació central va ser a un estudi de Barcelona, que ja no existeix i que portava el nom dels seus directors, en Manuel Carlos Lillo i la Txiki Berraondo. La seva formació no estava reglada ni tenia una duració concreta, era un espai d'entrenament. Hi vaig estar tres anys. Abans ja havia fet cursos a l'Institut del Teatre de Vic, al Timbal de Barcelona o al Col·legi del Teatre de Barcelona. També he fet cursos de dansa contemporània i de creació coreogràfica a La Poderosa del Raval de Barcelona.- Sí, és important. Ara està en auge el fenomen de l'actor natural, que m'encanta, però crec que quan et crida aquesta professió és clau formar-se. Amb tot, és un ofici que és interessant tenir-lo entrenat, i no hi ha res com treballar per adquirir experiència, però és rellevant crear uns fonaments a partir dels quals construir tot lo altre.- Vaig començar a fer teatre amb companyies teatrals d'Osona, després vaig entrar a la sèrie de TV3 El cor de la ciutat, i vaig fer una pel·lícula a Madrid de la Lola Flores. A partir d'aquí vaig entrar directe al món audiovisual, a Madrid vaig col·laborar amb diverses sèries, fins i tot a una amb l'Ana Obregón, que va resultar ser un fracàs. Després vaig entrar a la companyia Sociedad Doctor Alonso , en un context de dansa contemporània.El 2009, amb tres companys més, vam estrenar la primera obra de creació pròpia al Teatre Cirvianum de Torelló, durant el festival Festus, i la companyia Sociedad Doctor Alonso es va posar en contacte amb mi. Amb ells vaig crear l'obra Àcid folklòric, una experiència molt influent amb una companyia referent de creació escènica.- És molt diferent. Temps enrere t'hauria dit que amb la faceta de creador, però ara que m'he reactivat com a actor, m'he tornat a engrescar a interpretar, i entenc que també és una manera de crear, perquè estàs donant forma a un personatge.Venim d'una metodologia més aviat rígida a on el director/a tenia una idea preconcebuda de com serà un personatge, i no hi havia massa marge de maniobra. Ara, penso que anem cap a un treball més comunitari, i els directors ens hem tornat més flexibles i hem entès que l'actor és qui interpreta el personatge i li ha de donar tota la veritat possible.- Tinc dos projectes. El primer, immediat, és que estic ajudant a en Guillem Roma, que a part de músic també és realitzador, a gravar el nou videoclip de la Sílvia Pérez Cruz. Hi estic ajudant amb el càsting de persones que hi participaran, i també faré de coach.L'altre projecte, a llarg termini, és la creació i direcció audiovisual d'un curtmetratge documental, Lanka, el qual ja hem començat a rodar, també en Guillem Roma. És la història d'una noia de 15 anys i la relació que ha establert amb la seva euga experimentant amb la doma natural, relacionant-se amb l'animal de manera horitzontal i respectuosa, i arribant més lluny que amb la doma clàssica. És una reflexió de la cultura vertical, del poder, la jerarquia. Serà una producció de quilòmetre zero, a on també participen la càmera manlleuenca Ingrid Ferrer i la Clara Camprubí, documentalista i muntadora osonenca.- D'entrada som molts actors i moltes actrius, i anem fluctuant. Els horaris de gravació són de dilluns a divendres, generalment de matins, tot i que també hi ha escenes de tarda o de vespre. La planificació és un festival. Per escena es calcula un temps d'enregistrament de 45 minuts. Es fa un capítol diari. També hi ha dues unitats: les d'interiors i les d'exteriors. Normalment, hi ha un mes de marge entre què s'emet i el què es grava.- No, no hi ha gaire marge a la improvisació. Els actors i les actrius reben els guions unes dues setmanes abans de gravar l'escena.- Depèn. En una obra de teatre o en una pel·lícula, quan coneixes la història del personatge pots construir des d'un paper més tancat i definit, perquè saps d'on ve i com acaba. En el cas, per exemple, del Com si fos ahir, no és ben bé així, ja que no saps molt bé com es desenvoluparà la trama.- En cinema hi ha la figura del coordinador(a) d'intimitat, un assessor que fa de mediador per parlar de com afrontar la situació o per arribar a un acord per posar límits a l'actuació. A la sèrie aquesta figura no hi és, però amb l'Alícia González, l’actriu que interpreta a la meva amant a la ficció, amb qui hem hagut de gravar moltes escenes íntimes, n'hem parlat molt.- S'ha generat un tap. La pandèmia va frenar alguns projectes que potser haurien tirat endavant, amb l'afegit que durant la Covid vam crear molt, i quan s'ha reactivat tot altra vegada, tinc la sensació que s'ha saturat.- Com a creador em ve de gust sentir-me lliure de fer el que em doni la gana, i no vull que em condicioni el fet d'haver de fer alguna cosa en català. Aposto per la llibertat creativa. Un exemple és Alcarràs, que s'ha fet en català perquè passa aquí, a Catalunya. A part, ja estem acostumats a veure pel·lícules internacionals subtitulades, i no passa res! Que es pugui produir en català i que es pugui veure arreu del món, és fantàstic.- Hi ha molt talent. De fet, amb una amiga d'aquí la ciutat, ens hem proposat fer un mapatge dels talents locals, que n'hi ha molts, és espectacular. Em pregunto: Com pot haver-hi tant de talent a Manlleu? Mira que hem tingut anys el teatre tancat... Tinc ganes de fer xarxa i dinamitzar la ciutat culturalment.El què em preocupa, tot i que també hi tinc molta esperança, és el tema de les produccions culturals a Osona. Seria bo facilitar espais i suport econòmic perquè augmenti la producció a la comarca. Hem de comptar amb l'administració i les institucions, però cada vegada tiro més cap a l'autogestió.- Ara he apostat per instal·lar-me aquí. Soc defensor de la descentralització, i després de viure molts anys a Barcelona tinc la sensació que la gran ciutat està saturada, costa trobar espais. Tinc la sensació que a Osona és més fàcil, i tenir la natura a prop també hi ajuda. Tinc ganes que passin coses aquí, que hi hagi més bullici cultural. Tinc bones sensacions, i si som uns quants que hem decidit tornar als orígens, serà meravellós crear xarxa aquí i fer valdre el talent osonenc.- L'eterna lluita entre Espectacle/entreteniments versus art. Com a creador i artista ha sigut important per a mi diferenciar entre aquests conceptes, perquè en escènica, la faceta més artística de la creació té una funció de canalitzar quelcom més enllà de l'ego. Quan això es converteix en espectacle/entreteniment, està molt bé, però és un altre rotllo, i potser s'ha de trobar l'equilibri. A vegades es conceben projectes partint de l'entreteniment mentre que la part artística se'n queda al marge...