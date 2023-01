Junts demana desbloquejar la paralització d'obres del polígon del Pla del Mas de Manlleu

El grup parlamentari deva registrar, el passat dijous, una pregunta al Govern on demanava quines accions hi ha previstes, i amb quin calendari, per resoldre la impugnació del pla parcial urbanístic delper part delEn aquest sentit, des de Junts recorden que es tracta d'una actuació clau pel desenvolupament econòmic de la ciutat.A mitjans de desembre, l'Ajuntament de Manlleu demanava al Tribunal que aixequés ladesprés que, el passat 22 de desembre, s'exhaurissin els terminis de resolució per, que afavoreix el consistori manlleuenc i que reclama que es puguin començar les obres.El pla parcial urbanístic del sector del polígon del Pla del Mas és, i un dels principals problemes que ocasiona la paralització de les obres és que pot generar laa Manlleu. Així ho explicava, alcalde de la ciutat, que afirma que algunes empreses han mostrat el seu malestar pel bloqueig, i que amenacen en marxar a altres localitats.En aquest sentit, des del grup parlamentari de Junts no només exigeixen al Govern una resposta sobre elrespecte d'aquest cas concret, sinó que també volen saber quants projectes, com el de Manlleu, estan paralitzats arreu del país, i quines accions té previstes elper agilitar les tramitacions urbanístiques.Un cop urbanitzat, el polígon Pla del Mas tindrà una superfície que vorejarà elsen una situació molt bona amb la C-17, la C-25 i la C-37 a tocar.