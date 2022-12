El Club Patí Vic passa a mans de l'Ajuntament

A partir d'aquest diumenge 1 de gener de 2023, elpassarà a ser propietat municipal de l', qui va fer un pas endavant ara fa uns mesos per comprar aquest equipament esportiu, després d'estar immers en un concurs de creditors des de feia 3 anys.El consistori vigatà ha difós un vídeo explicatiu a través de les seves xarxes socials, una filmació protagonitzada per, regidor d'Esports de la ciutat, per explicar-ne el procediment.Fins ara no havien transcendit gaires detalls de com serà eli el traspàs de l'equipament, i ara, Titi Roca explica que "hi haurà unaon l'obertura serà dels dos pavellons, les pistes de pàdel i tenis per a ús escolar i federat" i detalla que el Vic ETB s'ha posat a disposició de l'Ajuntament per acollir els socis que vulguin utilitzar les seves instal·lacions.Roca també afirma que, a partir d'ara, es començarà a "treballar el projecte del futur del Patí Vic, per obrir", juntament amb la taula d'esports.En referència als, el regidor d'esports diu que, en el futur del nou equipament, "tindran un lloc preferent".