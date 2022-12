Torelló es prepara per un any i mig sense la Biblioteca Dos Rius

40.000 llibres i 7.000 àudios

Esther Granados, directora de la Biblioteca Dos Rius de Torelló. Foto: Adrià Costa

Torelló es prepara aquests dies pel tancament de la Biblioteca Dos Rius , situada a la plaça Vella, just al centre del municipi. Un tancament que es preveu que s'allargui un any i mig per les reformes que s'han de fer a l'edifici del Club i que ara acull la biblioteca a la planta baixa. L'objectiu és convertir la Dos Rius en unMalgrat que els torellonencs no podran anar durant aquests 18 mesos a la biblioteca per les obres que s'hi faran, l'Ajuntament ha previst diverses fórmules per tal de poder mantenir el servei de biblioteca.En aquest sentit,Allà s'hi traslladaran la majoria d'activitats que ara es fan a la Dos Rius, com l'Hora del Conte o presentacions de llibres o exposicions, a banda de l'espai d'ús habitual de biblioteca per a estudiants o persones que necessiten un espai per la lectura.A més, també comptaran amb les dues llibreries que han obert recentment al poble,, que acolliran puntualment els clubs de lectura. De cara a la primavera s'espera obrir també, explica que l'objectiu és que afecti el menys possible als torellonencs. En aquest sentit, Granados reconeix que la biblioteca del barri de Montserrat queda apartada i és molt més petita però ampliaran l'horari que té actualment i s'obrirà també els matins de dimecres, divendres i dissabte.La directora dona per fet que, ja que bona part dels 40.000 llibres i 7.000 àudios que hi ha actualment a la Dos Rius passaran a un magatzem. De fet, els propers dies els treballadors de la biblioteca faran feina de selecció dels títols queGranados explica que optaran per aquells llibres més sol·licitats,. Amb tot, des de la direcció de la biblioteca donen per fet que hauran de demanar llibres per tal de donar resposta als torellonencs que fan ús de la biblioteca.Si tot va segons el previst, a finals de gener s'espera que entrin les màquines a l'edifici del Club i que, per tal que aculli la biblioteca a més de, a més de sales de concerts i altres espais en el que ha de ser un “equipament cultural important per a Torelló”.Actualment, aquest espai està en desús i només funciona la planta baixa on hi ha ubicada la biblioteca.assenyala que la remodelació de l'edifici és un projecte de ciutat que servirà per "potenciar encara més" la capital de Ges des d'un punt de vista cultural.Lozano deixa clar que el servei de biblioteca es reestructura però. "El que fem és minimitzar els efectes d'haver de tancar la Dos Rius, en cap cas es deixa de prestar el servei", ha remarcat el regidotr.