El castell de Tona, idíl·lic escenari del 51è Pessebre Vivent d'Osona

Nadal a Tona

, i els municipis d'Osona s'engalanen i preparen activitats per celebrar les festes . Aquest és el cas de Tona, que un any més, ha programat activitats per a tots els públics per gaudir de les festes. En destaca el ja tradicional, una representació que es va començar a fer el 1972 gràcies a la iniciativa de diferents col·lectius del poble, i que aquest any arriba a la sevaEn els seus inicis, les escenes eren de pas i els visitants realitzaven el recorregut, acompanyat de música nadalenca, lliurement. Amb els anys, el pessebre ha anat introduint novetats, i ara, la interpretació és part important del muntatge, que compta amb la col·laboració deque fan possible la màgia del pessebre vivent, juntament amb els efectes de llum i so.El Pessebre Vivent d'Osona s'ubica a, un entorn idíl·lic de bosc de roures i alzines que harmonitzen la posada en escena.El passat diumenge 18 de desembre se'n va fer la primera funció en horari diürn, i aquest cap de setmana de, es representarà de sis de la tarda a vuit del vespre. Els pròxims dies 1, 6 i 8 de gener es podrà visitar el pessebre en aquests mateixos horaris.és el lema que ha triat l'ajuntament del municipi per agrupar totes les activitats organitzades per aquestes dates. Xerrades, quines, la visita dels patges reials, la festa de Cap d'Any o la cavalcada dels reis són alguns exemples de laa Tona.Consulta totes les activitats aquí