​Èxit de públic i de vendes a la Fira de l'Avet d'Espinelves

Aquest diumenge s'ha tancat la 41a edició de la Fira de l'Avet d'Espinelves amb una afluència d'uns(Espinelves és una petita població d'Osona de 231 habitants) i amb més de La fira, que va començar el 3 de desembre i s'ha allargat fins aquest diumenge 11, ha coincidit amb el pont de la Constitució i el de la Puríssima, fet quedurant els nou dies que ha durat l'esdeveniment.El regidor de Turisme d'Espinelves,, explicava en declaracions aque enguany la fira ha estat un, i subratllava que, el pont de desembre ha propiciat que hi hagués "moltíssima gent".Des de l'organització s'estima que gairebé unes 100.000 persones han visitat Espinelves aquests dies, i en destaquen que, en general, és, però que enguany també hi ha hagut visitants arribats des d'Andorra, França i del País Valencià.Pel que fa a la venda d'avets, Geli calcula queen preus que oscil·len dels 10 als 60 euros, unes xifres que concorden amb les previsions que s'havien fet abans de començar l'esdeveniment. En aquest sentit, el regidor de Turisme subratllava que durant el matí de diumenge, últim dia de la fira, "hi havia parades que amb prou feines tenien arbres", fent referència a l'èxit de vendes d'enguany.