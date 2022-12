, i enceta un programa d'actes i activitats que comença aquest diumenge 11 de desembre ambTal com expliquen des de l'entitat,, sota la direcció, en aquella ocasió, de Jordi Mora. Aquesta vegada, s'ofereix als antics alumnes de l' Escola de Música i Conservatori de Vic la possibilitat de posar en pràctica el seu coneixement musical sumant-se alAquest proposta preveu ampliar el cor habitual, format normalment per 32 cantaires, i(36 de les quals són de menors de 30 anys), sumant-hi el, la secció infantil de la Coral Canigó.D'altra banda, en alguns moments de l'espectacle, s'hi afegiran també 40 alumnes del Cor del Conservatori de Vic, i també delde la mateixa entitat,D'aquesta manera, es dona l'oportunitat als meus joves de participar en un projecte amb la Coral Canigó,, i perquè coneguin el repertori i la dinàmica de treball d'una entitat d'aquestes característiques.L'obra El Messies de Händel estarà interpretada per: Ulrike Haller soprano, Marta Valero mezzosoprano, Matthew Thomson tenor, Ferran Albrich baix. Tots ells acompanyats per l'Orquestra de Cambra formada per intèrprets professionals de l'Escola de Música i Conservatori de Vic, iEl concert s'estrenarà aquest diumenge 11 de setembre a les sis de la tarda al teatre Atlàntida de Vic , acte pel qual, tal com informen des de l'entitat,L'obra, però,a les vuit del vespre al Teatre Auditori de Calldetenes