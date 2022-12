Primer dia del Bicibús a Torelló. Foto: Cedida

Manlleu, el següent

Els infants i joves, els més conscients

El bicibús no és una moda a Osona, més aviat una realitat cada vegada més consolidada.Els motius pels quals cada vegada s'hi afegeixin més ajuntaments, escoles i famílies són la sostenibilitat i, sobretot, la consciència que dona a petits i grans.On més n'hi ha, per un tema de població, és a Vic, que compta amb vuit centres on els infants i joves van un dia a la setmana amb bicicleta a l'escola o a l'institut. Ara fa quinze dies va ser Torelló qui també es va afegir amb quatre línies de tres centres diferents. En Galdric és el pare de la, de vuit i deu anys respectivament. Des de fa tres setmanes,i acompanyats del seu pare."Quan arriba el dijous al vespre tots estem preparant l'armilla, la bicicleta i el que fa falta pel bicibús", comenta en Galdric, que reconeix que els seus fillsEl recorregut no és gaiure llarg, des del carrer Ges d'Avall fins a al centre, amb prou feines hi ha cinc minuts amb bicicleta. Però els serveix per"El bicibús ens ha ensenyat també a anar amb bici en família", diu el pare.En Galdric és un delsi espera que quan passi l'hivern encara s'afegiran més famílies. A més, explica que la sensació "és ben curiosa" ja que són els cotxes els que van darrera del grup de ciclistes."Quan arribem amb les armilles a les diferents escoles és un moment emocionant. A més, tots anem identificats segons la línia i el centre i, assenyala.. I és que aquesta fórmula de mobilitat sostenible cada vegada és més comuna a Osona, i a Catalunya en general. Tona, Calldetenes, Sant Julià de Vilatorta, Santa Eugènia de Berga , Torelló Vic i Prats de Lluçanès també veuen com els seus joves i infants es desplacen amb bicibús a l'escola.Però no n'hi ha prou. Aquesta pràctica suposai des de Canvis en Cadena demanen més implicació i una aposta valenta per fer del bicibús una forma habitual i diària de desplaçament segur cap a les escoles.En aquest sentit, la fundadora de l'entitat, Helena Vilardell, reclama que les institucions es conscienciïn per tal d'implantar el bicibús arreu. “Encara ara hi ha moltes administracions que ens posen pals a les rodes i cal que canviïn.i volem que sigui immediata”, assenyala. Vilardell reconeix que en els darrers mesosi cada vegada hi ha més persones que els donen suport. En aquest sentit, des de Canvis en Cadena valoren que entitats com la Societat Catalana de Pediatria promogui el bicibús i, de fet, en faci una campanya de promoció.La implantació de la bicicleta per anar als centres educatius ha servit, entre altres coses, perquè, però també als mateixos conductors que veuen com han de disminuir la velocitat quan es troben amb el bicibús.Però Vilardell remarca que“Ells són els que ens demanen que volen anar amb bici al centre. Ells en són els més interessats”, concreta.I pel que fa a les escoles, des de Canvis en Cadena reconeixen que, però deixa clar que qui tira endavant la iniciativa sempre son les famílies, amb el suport habitual de la comunitat educativa.