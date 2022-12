Montse Barniol sobre la creació de la comarca del Lluçanès: «Ès el moment de donar l'impuls necessari per justícia democràtica»

Montse Barniol (ERC), nova delegada del Govern a la Catalunya Central , ha remarcat en declaracions a l'que "és el moment de donar l'impuls necessari a la creació de la comarca (del Lluçanès) per justícia democràtica i respecte als resultats de la consulta". En aquesta mateixa línia,i assegura que des del Govern i el Parlament s'han de fer "tots els passos legals per sortir de l'atzucac". El juliol del 2015 es va celebrar la consulta per determinar si el Lluçanès es constituïa com a comarca , on es va registrar una participació del 55,15%, iPosteriorment, els respectius plens municipals dels municipis que configuren el territori van ratificar els resultats de la consulta, i des de llavors s'han passat un seguit de tràmits parlamentaris, però la creació de la comarca encara no és un fet.Barniol ha obtingut el càrrec de delegada del Govern a la Catalunya Central fa tot just un mes, substituint en aquesta posició a Roser Vestit (Junts), després del trencament del govern català . També és alcaldessa d' Alpens des del 2003, i una clara defensora de la comarca. Ara, vol aprofitar el càrrec al capdavant de la delegació per desencallar la qüestió, creu que des del 2015 no s'ha fet res, iperò que "dins d'aquesta complexitat hi ha un itinerari legal que cal seguir i que, per diferents motius, no s'ha fet".En aquesta mateixa línia, Barniol remarca que "és el moment de donar un impuls necessari per justícia democràtica i respectes als resultats". La delegada del govern a la Catalunya Central explica que