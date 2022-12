​Espinelves es prepara per acollir una nova edició de la Fira de l'Avet

41 anys d'avets

Amb el fred i el desembre, també arriben les fires i els mercats de Nadal a Osona , i coincidint amb el pont de la Puríssima,, un dels reclams turístics més importants de la comarca.Després de dos anys de no celebrar-se per la pandèmia, o bé de fer-ho amb restriccions,La tradicional mostra, i una de les més emblemàtiques del calendari nadalenc,i s'allargarà fins a l'onze de desembre., deu de les quals seran d'arbres de Nadal. Com a novetat d'enguany, els visitants de l'esdeveniment hi trobaran tallers de cultura i tradicions catalanes per a infants, jocs de grans dimensions fets de fusta, una cantada de nadales amb vuit corals de Barcelona, i la creació d'una nova figura, un caganer.També tornen les tres exposicions de la mostra després que en l'anterior edició es traguessin per evitar aglomeracions.Des de l'organització, i segons dades de l'ACN, la previsió de vendes d'avets de Nadal durant la fira se situa entre els, i s'espera que, durant els dies que dura la mostra, visitin el municipide la mà d'un grup de joves d'Espinelves, amb la intenció de recollir diners per fer activitats al poble. Des de llavors, ha anat creixent en nombre de parades, i també en nombre de visitants, fins a convertir-se en una de les fires de Nadal més concorregudes de Catalunya.Enguany, la tradicional mostra arriba alsi amb un estat de salut immillorable.