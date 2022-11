Lluc Crusellas presenta un llibre molt dolç

Lluc Crusellas viu un moment molt dolç. El recentment proclamat millor mestre xocolater del món va presentar ahir el seu nou llibre Xocolata. Postres d'autor al teu abast, de l'editorial Efadós , en una sala d'actes de la Biblioteca Pilarín Bayés plena de gom a gom.El de Santa Eulàlia de Riuprimer va estar acompanyat per l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, la nutricionista que l'ha acompanyat durant tot aquest temps de preparació dels World Chocolate Masters 2022 , Berta Vilalta, i també per Nandu Juvany, qui ha escrit el pròleg del llibre.Crusellas explica que un dels objectius de l'aventura dels WCM era. I ho està aconseguint. Amb aquest llibre, el cap de pastisseria de PaVic pretén fer pedagogia sobre l'ofici."Molts us preguntareu d'on ve la xocolata", deia el jove pastisser osonenc durant la presentació. En aquest sentit, detallava queEl primer incloui del seu procés d'elaboració. També inclou, escrit per la nutricionista Berta Vilalta, amb el propòsit de promoure bons hàbits alimentaris i per diferència una xocolata de qualitat d'una que no ho és. En aquest sentit, Crusellas vol reivindicar l'ofici i animava a tothom a "anar a comparar la xocolata a on toca, a una pastisseria o a una bomboneria".El llibre també té, i per acabar, favalorades amb diferents nivells de dificultat (de l'1 al 10) per a fer a casa i per a tots els públics i totes les habilitats.Amb Xocolata. Postres d'autor al teu abast, Lluc Crusellas