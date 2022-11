​Més de 300 denúncies per violència contra les dones a Osona aquest 2022

En concret, el cos ha registrat 214 denúncies per, de gener a octubre, del present any en curs. Les xifres són similars a les de 2021, quan Mossos van registrar, durant el mateix període, 203 fets reconeguts.Es tracta d'un tipus de violència basada en les relacions de desigualtat que s'estableixen entre homes i dones en una societat patriarcal, i que sol tenir com a conseqüències un dany físic, sexual, econòmic o psicològic, i que consisteix en un atemptat contra la integritat, la dignitat i la llibertat de les dones.En aquestes situacions,i per tant, aquest tipus de violència es produeix de manera continuada en el temps.En aquest cas,i que inclouen un ampli ventall de fenòmens com, per exemple, la violència de l'home cap a la dona o el maltractament infantil, entre altres situacions.Un d'ells és Vicdones-SIAD , un servei dirigit a totes les dones de la comarca format per un equip de professionals especialitzats en problemes d'igualtat i de gènere que informa, atén, orienta i assessora de manera individualitzada les víctimes de violència de gènere.D'altra banda, en aquest mateix context, i arribant un any més al 25-N,, durant els últims dies s'ha generat polèmica entorn de la. Des del Col·legi d'Advocats de Vic han explicat aque, a Osona, no els consta cap sol·licitud de revisió de sentència per delictes sexuals, i per tant, tampoc cap rebaixa de la pena a condemnats.