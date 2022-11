L'explotació ramadera «Les cabres d'en Peyu», premiada al Food Film Menu 2022

Benvinguts a Pagès Tot l'Any

que acosta el públic urbà a la pagesia i posa en valor els productes agroalimentaris per un centenar de productors i productores.L'explotació, situada a Muntanyola, Osona,promoguts per l'International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT) i la Plataforma de les Regions Europees i Mundials de la Gastronomia, entre les quals hi ha Catalunya.en la categoria de Millor vídeo sobre experiències de visites a activitats agroalimentàries a partir de les votacions rebudes a través d'internet entre els dies 26 i 30 de setembre. El film convida a la ciutadania a visitar una explotació que elabora làctics i formatges i compta amb un ramat de 100 cabres alpines que pasturen a Muntanyola.explica que el premi "és un reconeixement al nostre projecte, iniciat fa dos anys", i apunta que "és un impuls per a totes les explotacions que participen a Benvinguts a Pagès.una col·lecció de curtmetratges que mostren imatges de les Regions Europees i Mundials de Gastronomia guardonades, o candidates a ser-ho,En aquest sentit, el filmet s'ha projectat en el marc del Festival de Cinema de Girona que se celebra fins al 13 de novembre, coincidint amb el lliurament del premi.Les Cabres d'en Peyu és una de les 126 explotacions que participen en el projecte Benvinguts a Pagès Tot l'Any arreu del país.donar a conèixer l'origen dels productes elaborats a Catalunya i que es consumeixen cada dia, promoure una nova via per generar activitat als pagesos i pageses, fomentar la compra directa de producte i tenir l'oportunitat d'omplir el rebost., a través de Prodeca, i pel Departament d'Empresa i Treball, a través de l'Agència Catalana de Turisme. Col·laboren amb el projecte la Fundació Alícia, la Diputació de Barcelona, el Club Súper3 (CCMA), l'Ajuntament de Barcelona, l'Agència Catalana de Joventut, el Departament de Drets Socials, els Consells Comarcals, les Oficines Comarcals del DACC, els Consorcis i Oficines de Turisme i altres entitats i associacions que treballen per la revalorització i la promoció del sector.