​Lluc Crusellas: «Amb 26 anys s'arriba aquí gràcies a la gent que tens al voltant»

Lluc Crusellas amb el trofeu que l'acredita com a millor mestre xocolater del món. Foto: ACN

Aportar coses noves al sector

Osona, punt de partida de la seva obra

Lluc Crusellas, recollint el premi del World Chocolate Masters Foto: WCM

L'osonencha arribat aquest dimecres al matí a Vic juntament amb el seu equip, la majoria joves com ell, després d'haver-se proclamat millor mestre xocolater del món en el prestigiós concurs internacional World Chocolate Masters celebrat a París durant el cap de setmana.El dereconeix que encara està assimilant tot el viscut aquests darrers dies a la capital francesa i ha volgut remarcar que creu fermament que la clau de l'èxit ha estat el treball en equip: "Amb 26 anys s'arriba aquí gràcies a la gent que tens al voltant i deixant-te ajudar" i insisteix que vol aprofitar aquest altaveu per fer pedagogia i perquè "la gent sàpiga què és un bon pastís i què no".A l'arribada a l'obrador que el grupté a la capital d'Osona, el cap de pastisseria d'de Vic ha destacat que "hi ha molta feina per fer" i explica que no ha estat fàcil arribar fins a on és avui, ja que darrere de l'èxit hi ha molta preparació, i recorda fins i tot que la manera com es transportava el material cap París era fonamental: "Comptava cada detall, des del moment de la descàrrega del camió ja hi havia el jurat".Més enllà del producte, que és l'essència de tot, l'ordre, la neteja, la disciplina i l'actitud eren aspectes que també es valoraven durant el concurs, i el deho recorda així: "En tot moment m'he sentit acompanyat per l'equip, ha estat molt important que tothom tingués un rol a cuidar" i afegeix que la clau ha estat que "tothom s'hagi sentit seu el projecte".L'osonenc explica que tenia clar que ell i el seu equip anaven a la competició peri així ho han aconseguit, ja que el dia del lliurament el van definir com a "símbol d'una generació de pastissers tècnics, creatius i innovadors".Quan se li pregunta pel seu segell ho té clar: les textures orgàniques i els colors naturals i detalla que, en emular formes com les llavors i la terra seca i amb el missatge que cal ser més conscients de què tenim al voltant i que cal cuidar el planeta.El concurs comptava amb la participació de 17 aspirants de diferents països, i durant el primer dia de proves, el jove pastisser osonenc ja es va col·locar en el número 1 del rànquing.Crusellas, que ha sigut finalment escollit pel jurat com el millor mestre xocolater del món té clar que el títol aconseguit a París obre noves portes, però que: "Tot això tindrà un retorn aquí, ja sigui des de la comarca o a nivell estatal, i intentarem que les coses tinguin sentit i que aportin alguna cosa, no fer-les per fer".L'aventura al món de la pastisseria va començar per a Lluc Crusellas quan el seu cosí li va proposar fer unes pràctiques d'estiu al restaurant de, a Calldetenes. Va ser allà on es va decidir per la pastisseria, el que acabaria sent la seva passió.