​La Intersindical denuncia acomiadaments improcedents a Bon Preu

ha emès un comunicat on denuncia la “persecució sindical a l’empresa Bon Preu”. En concret, explica que s’han acomiadat quatre treballadors, dos dels quals afiliats a La Intersindical, al cap de poques setmanes de crear la secció d’aquest sindicat a dins el grup d’alimentació amb seu a Osona.“Clarament, els motius de l'acomiadament que es comuniquen a l'hora de l'acomiadament són una falsedat per justificar una praxi il·legal de”, diuen des del sindicat, que reclamen la readmissió dels treballadors.Des de, però, la versió és totalment diferent, tal com ha explicat un portaveu de l’empresa a. A la firma, no li consta que s’hagi creat a hores d’ara cap secció de La Intersindical i només reconeixen representació sindical d’A més, segons l’empresa, els quatre acomiadaments s’han produït en unai s’ha fet seguint tots els procediments “habituals”, amb prèvia informació a UGT i CCOO.

Osona.com estrena butlletí setmanal

Vols rebre els apunts imprescindibles de la setmana a Osona?

Subscriu-te aquí gratuïtament