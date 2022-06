El primer simulador de moto



Un zoo de disseny

Gerard Calm amb part de l'equip de Zoo Studio al fons. Foto: Adrià Costa

Tancant el cercle d'Innovacat



Fins al 25 de juliol resta oberta la convocatòria dels Premis Innovacat . Després de l'aturada de la pandèmia –que va obligar a posposar l'edició del 2020-, els guardons que pretenenentre el teixit empresarial d'Osona i la Catalunya Central tornen amb una dotació de 40.000 euros Des del 2005 se n'han celebrat set edicions. 14 premiats entre els 268 projectes presentats. Dos dels molts casos d'èxit són(2010) i(2016). El reconeixement va ser inesperat i va suposar unade la seva trajectòria. Ara, animen a la resta d'empreses a fer el pas: “El fet de presentar-se t'obliga a ordenar, a enfocar i a definir el projecte. Només això ja serveix per millorar o perfeccionar-lo”, assenyala, un dels fundadors de l'estudi de disseny Zoo Studio.Mecanitzats Muntada va néixer el 1989 a Manlleu. L'empresa, fundada per, tenia els clients repartits a parts iguals entre el sector agroalimentari i el motor: Tarradellas, Monells, Seat Sport... Tanmateix, dues dècades més tard va viure un punt d'inflexió quan Dorna, l'empresa organitzadora del, va encarregar-los les estructures per instal·lar les càmeres on board de les motos.Aquest fet i l'amistat amb–Muntada va ser el seu copilot al Campionat d'Espanya de Ral·lis- van motivar-lo a desenvolupar un simulador de motos. No n'hi havia cap en el mercat i a Mecanitzats Muntada ja havien produït una màquina pensada per treballar la musculatura del coll dels pilots de Fórmula 1. El projecte es va anomenar CKU : inicials de Crivillé, Kini i (Javier), mecànic a Moto GP del mateix pilot de Seva i, posteriorment, de Jorge Lorenzo.Ho van presentar als Premis Innovacat del 2014 i, en no guanyar, van tornar-hi el 2016. A la segona va anar a la vençuda: “Els calés sempre van bé, però el més important va ser la injecció de moral. Que les empreses grans de la comarca et reconeguin és molt gratificant”, explica Muntada. També destaca que és valorés un producte físic, en un moment on molts projectes innovadors són virtuals.Des d'aleshores, han fabricati ara acaben de fer-ne la segona versió, que la fa més realista i permet jugar amb els jocs de la consola Play Station. N'hi ha tres a l'estat espanyol i cinc al francès, però també a Itàlia i la República Txeca, així com a països llunyans com. Estan repartits entre escoles de pilots, com la de Valentino Rossi, empreses d'esdeveniments, centres de simulació, botigues de motos o circuits, entre altres. També en lloguen per a festes, fires o curses.són quatre professionals vinculats al món del disseny –dissenyador gràfic, dissenyador multimèdia, tècnic multimèdia i compositor de bandes sonores, respectivament-. Durant tres anys van col·laborar en diversos projectes fins que el 2006 van decidir ajuntar-se amb una mateixa marca i un espai físic. “En ser professionals de disciplines diferents en un mateix lloc érem com un zoo”, assenyala Calm... i el naming ja va estar fet.Tot i la crisi, l'empresa va anar creixent progressivament. En aquest context, es van presentar als Premis Innovacat del 2010 i van resultar premiats. Va ser tanque a la gala es van asseure a l'última fila... i no tenien ni quatre idees preparades per al discurs. Eren pioners en el, un fet molt poc habitual, especialment el d'unir les dues capes –la programació i el mateix disseny-.En un moment de creixement, el premi va ser una autèntica acceleració. Molts dels clients que ja tenien es van interessar per aquesta tecnologia i com la podien aplicar a les seves empreses. Tanmateix, tal com reconeix el cofundador de Zoo Studio , a la pràctica van tenir molts encàrrecs de webs, catàlegs, identitats i campanyes. La tecnologia no estava del tot madura i alguns clients que demanaven aplicacions acabaven escollint pàgines web.La mateixa cerimònia dels Innovacat o aparèixer als mitjans de comunicació va permetre“molts dels quals continuen confiant amb Zoo”. El creixement també era: de l'entorn més proper a l'àrea metropolitana de Barcelona i també en altres països com Andorra, França, Bèlgica, Brasil, Estats Units, Rússia, Qatar o els Emirats Àrabs Units. I, evidentment, un increment progressiu de la plantilla fins als onze treballadors –a causa d'un pic de feina entre el 2017 i 2019-, que ara s'ha estabilitzat enTreballen per a empreses de sectors ben diversos com el farmacèutic, alimentació, restauració, decoració, construcció, logística, perfumeria, agricultura i cultura, entre altres, però també institucions públiques com ajuntaments. “Alguns clients són petits, altres mitjans i alguns molt grans, però això no canvia res, la nostra feina sempre ha d’estar igual de”, assenyala Calm. “El que tenen en comú és que el disseny aporti valor a les seves marques”, conclou.Isern és una de les sis empreses –juntament amb BonPreu, Casa Tarradellas, Esbelt, Girbau i Seidor- que coorganitzen amb l'Ajuntament de Manlleu els Premis Innovacat. En el seu cas, tanquen el cercle, ja que van ser guardonats el 2010 per la seva nova divisió del sector mèdic.Zoo Studio, salvant les distàncies, també ha tingut un procés similar. Han estat participants, guanyadors i, des del 2012,. “El disseny ens va fer guanyar el premi i el disseny ens ha permès continuar-hi relacionats”, explica Gerard Calm. “Cada edició també és gran repte, tant el fet de crear la campanya com el fet de poder motivar a les empreses a participar-hi”, afegeix.Val la pena presentar-s'hi? El cofundador de Zoo Studio destaca tant la tasca de repensar i millorar el projecte com la xarxa que es genera. “És molt ric poder estar en contacte amb altres empreses durant els premis, tant en la presentació com en la cerimònia: són espais de trobada”, destaca. “Inicialment, no m'hi volia presentar, però em van animar perquè serveix per”, afegeix Muntada. “Està molt bé aprofitar aquests premis i més si es fan a Osona”, conclou.