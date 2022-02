Per què és positiu reduir les vacances d'estiu?

ja que durant els 85 dies de vacances escolars bona part dels infants, especialment d'entorns desavantatjats, no participen en cap mena d'activitat d'estiu enfocada a estimular aprenentatges i interessos.entre els infants que fan activitats d'estiu i els que no. Aquesta desigualtat forjada durant l'estiu per la pèrdua d'aprenentatges en aquells que no tenen accés a oportunitats educatives (summer learning loss) no queda compensada al llarg de l'any, i, per tant, estiu rere estiu es va produint un efecte acumulatiu que, al final de l'educació primària, pot arribar a traduir-se en una diferència de tres anys menys d'aprenentatge.que permet la descoberta, la curiositat, obrir el ventall d'interessos, que afavoreix la socialització, l'adquisició del llenguatge, el pensament analític i la creativitat, és una necessitat i un dret al que tots els infants haurien de poder accedir, especialment els d'entorns més vulnerables.d'aprenentatges equivalent a dos o tres mesos d'escolarització en aquells infants que no gaudeixen d'activitats o estímuls d'aprenentatge, i als docents els costa un esforç de repàs d'aprenentatges que es menja bona part de l'inici de curs. 9 de cada 10 docents afirmen que han de dedicar entre 3 i 4 setmanes a l'inici de curs per a repassar aprenentatges que ja estaven assolits i que es consideren necessaris per continuar avançant.d' avançar l'inici de curs , perquè és una mesura que permet guanyar temps per fer una bona tornada a l'entorn escolar, recuperar els vincles de la comunitat educativa i reprendre els hàbits d'estudi. I significa una passa endavant important per reduir la pèrdua d'aprenentatges durant les vacances i eixamplar les oportunitats educatives de bona part dels infants., i el 40% de les famílies ateses per entitats del tercer sector no poden cobrir el cost de les activitats extraescolars i casals d'estiu. Les dades de participació en activitats de lleure també revelen que els infants en situació de vulnerabilitat participen menys en casals i altres activitats d'estiu. I són, precisament, aquells que més ho necessiten.un repte davant del qual cal posar-hi mesures des de totes les administracions públiques. El país necessita més accions polítiques que garanteixin els drets educatius dels infants durant l'estiu perquè no depenguin del poder adquisitiu i la situació socioeconòmica de les famílies.de reduir una aturada estiuenca perjudicialment llarga per a molts infants, però cal continuar fent passes perquè l'estiu deixi de ser un espai de desigualtats. Per això, és l'hora que els municipis i el Govern apostin decididament per un estiu enriquit d'oportunitats educatives.

