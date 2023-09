​Parking Day: reivindicar l'espai públic ocupat pels cotxes aparcats a Barcelona

Reivindicar l'espai públic

La ressaca de la sentència de Consell de Cent

L'any 2005 un grup d'arquitectes deva decidir pagar dues hores d'una, però en comptes d'instal·lar-hi un cotxe van optar per posar-hi un banc, gespa i un arbust. Una acció simpàtica, però amb càrrega de profunditat: les ciutats en poques dècades havien dedicat bona part del seu espai públic al, tant per circular com aparcar.Aquella idea, batejada com a parklet, es va popularitzar. No només se'n van fer més de manera reivindicativa, sinó que també alguns arquitectes -com els mateixos de l'acció de San Francisco- van rebre encàrrec d'instal·lacions permanents en ciutats com aProgressivament, l'exemple va començar a escampar-se arreu del món amb la denominació de, que se celebra el tercer divendres de setembre i coincideix amb l'inici de la. A, la iniciativa va arribar el 2013 i enguany compta amb més de 75 entitats que s'“apropiaran” per un dia d'estacionament amb activitats i instal·lacions.El Parking Day és un moviment global de reivindicació de la ciutat i l'espai públic. De fet, aquest divendres es realitzaran accions adels Estats Units i Europa, però també d'Àsia i Austràlia. Barcelona s'hi suma un any més , de la mà del centre de recerca, amb l'ajuda de l'Ajuntament i la col·laboració d'EIT Urban Mobility. “Vivim en una ciutat que dedica molt espai públic per a l'aparcament del vehicle privat, són zones que haurien de retornar al conjunt de la ciutadania”, explica, una de les organitzadores de la iniciativa.El funcionament és senzill. Una entitatdiverses places d'aparcament per organitzar-hi unao unaurbana. Enguany, a Barcelona hi haurà 76 propostes: “Estem molt contents amb la participació”, assenyala Blanche, divulgadora científica de l' Institut de Salut Global de Barcelona L'edició 2023, que també serveix com a preludi de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, es dedica als, després d'un estiu que ha batut rècords de calor global . En aquest camp, hi haurà propostes de ciència ciutadana així comper experimentar l'impacte sobre els sentits de condicions ambientals diferents.En tot cas, una bona idea és passejar aquest divendres per Barcelona i deixar-se sorprendre per les propostes de lesende diversos carrers de la ciutat.La celebració d'enguany del Parking Day arriba pocs dies després de la que obliga a revertir la pacificació de l'eix verd de Consell de Cent . “Estem molt alineats amb aquestes polítiques de tornar al vianant més espai públic”, assenyala Blanche. En aquest sentit, destaca la important reacció de part de la societat contra la decisió judicial i celebra que els impulsors de la demanda ja hagin anunciat que no en reclamaran l'execució