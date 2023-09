Trias pica l'ullet a Collboni, sobre un govern: «No hi tanco la porta, falta que els altres vulguin»

Mostra el teu compromís amb Nació.

El líder de Junts a l'Ajuntament del Barcelona,, manté totes les portes obertes pel que fa al rol del seu grup en aquest mandat. I manté la proximitat amb el PSC. Davant la necessitat dels socialistes de buscar suports per fer política ambiciosa al consistori, ja que tenen un govern en solitari de 10 regidors , els juntaires s'han mostrat predisposats a negociar tant els pressupostos com un possible acord per governar conjuntament. Preguntat explícitament per aquesta possibilitat, Xavier Trias ha respost: "Ningú m'ha trucat!".En aquest sentit, ha apuntat que, després de les eleccions, ell va oferir un pacte de govern entre Junts i PSC, però que Jaume Collboni el va declinar per acabar ser investit gràcies als vots del PP i comuns. Ara creu que la pilota és a la teulada dels socialistes. "Si de cas, que sigui el senyor Collboni que se m'ofereixi a mi. Si no han volgut anar amb mi, jo ja ho he ofert això., ha reblat l'exalcalde convergent.La mà estesa tenia una justificació afegida, en el relat de Trias, vinculada a l'actualitat recent. Ho ha fet referint-se a la sentència d'una jutgessa que condemnava l'Ajuntament de Barcelona a desmantellar les obres de l'eix verd de. Al seu parer, aquesta decisió judicial, ha resolt el cap de files de Junts, després d'enumerar altres revesos judicials en àmbits com la taxa de residus o la restricció inicial dels allotjaments turístics. "Ara les sentències posen en entredit" la manera de governar de socialistes i comuns, ha puntualitzat Xavier Trias. Davant d'això, ha assegurat que està disposat a escoltar el PSC per "fer les coses ben fetes" i allunyar la ciutat d'un possible retorn de Colau.En aquesta línia, el mateix líder de Junts, que no veu possible que cap jugada política pugui acabar amb ell com a alcalde, exposa. Una dicotomia que el situa com a alternativa a Colau. "Aquesta ciutat es governarà des de la prepotència i fent el que els dona la gana, o com nosaltres, fent les coses des del diàleg i l'entesa, tenint en compte els ciutadans i les organitzacions que hi ha a Barcelona", ha dit en una referència transparent a les crítiques dels comuns a l'agrupació comercial Barcelona Oberta, l'entitat que va portar l'eix verd de Consell de Cent a la justícia., ha insistit Trias.El moviment obert de qui gairebé acaba sent l'alcalde de la capital catalana, el passat juny, arriba 24 hores després que els comuns també gesticulessin públicament mirant a Collboni. Pel portaveu de Barcelona en Comú al consistori, Jordi Martí,des de la investidura de l'alcalde socialista i encara no s'han trobat cap oferta per teixir un govern PSC-BComú, com es donava per fet setmanes enrere i com sí que s'ha acabat produint a la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, esperonaven els socialistes a posar-se les piles si volien aprovar els pressupostos.per aprovar els primers comptes de Jaume Collboni és. Més lax és Xavier Trias, que evita les línies vermelles i mostra una agenda alliberada per trobar-se amb els socialistes.