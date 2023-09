Moviments socials adverteixen la fira immobiliària The District: «Plantarem cara als especuladors»

Mostra el teu compromís amb Nació.

El congrés immobiliari, que es va celebrar per primera vegada a Barcelona l'any passat i que enguany repeteix entre el 20 i el 22 de setembre, es trobarà una oposició activa al carrer.de la ciutat i d'arreu del territori han comunicat, aquest dijous en roda de premsa, que aniran a. Ho ha expressat en aquests termes Sergi Barrios, militant del Sindicat de Barri del Poble-sec en representació del moviment per l'habitatge a la ciutat.Sense concretar quines accions duran a terme, diversos col·lectius -que també apleguen entitats ecologistes i sindicats com la Intersindical- han presentat una plataforma d'acció conjunta que recorda els fets de l'any passat, quan un grup nombrós d'activistesque aplega els gegants del sector immobiliari. Aquella protesta va acabar amb un detingut, diversos denunciats i la mobilització finalment desallotjada . Abans, s'havia llançat pintura també a alguns congressistes que arribaven a la cita.L'objectiu dels moviments socials és deslluir un esdeveniment que es presenta amb el lema "where real business happens". És a dir,. De fet, aquest congrés compta amb figures en representació de fons com-un fons d'inversió gegantí nord-americà- o la immobiliària, que fins fa poc estava en mans del fons Cerberus i ara ha passat a mans de la gran empresa Intrum."Són els que ens fan fora de casa amb elsvagin esprement gota a gota els nostres recursos", ha exposat Sergi Barrios. A més, el portaveu dels col·lectius per l'habitatge de Barcelona ha remarcat que moltes d'aquestes empreses tenen les seus ben allunyades de Catalunya i. Algunes d'aquestes pràctiques també acaben afavorint l'aparició del "racisme immobiliari" que Papapalaye, del Sindicat Popular Venedors Ambulants, ha reclamant que se sancioni.Igualment, des de la plataforma Zeroport, Daniel Pardo ha apuntat que "la celebració de la fira The District és la celebració de l'especulació immobiliària a la ciutat, però no només", ja que l'acompanyen. Entre aquests exemples, s'ha citat el pes d'un pla com el de l'ampliació de l'aeroport del Prat, de moment aturada. "Hi ha una persecució del territori tan rural com urbà", ha reblat Pardo.Tot plegat farà que els moviments socials s'organitzin en una acció per la qual han cridat la ciutadania a participar a partir del pròxim, a la parada dels ferrocarrils d'Europa Fira.