L'AINA s'internacionalitza: acord entre el Govern i la GSMA per promoure el català a l'ecosistema digital global

Elvol que eltambé sigui unai per comunicar-se amb les màquines. Per això, el Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori,en col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center (), va posar en marxa el 2020 el projecte AINA . Tres anys després, sota el lema La nostra llengua és la teva veu,. Precisament, lai la, l'entitat organitzadora del Mobile World Congress Barcelona (), han signat aquest dijous unperel projecte AINA com a mitjà perL'AINA és un projecte basat en tecnologies de dades i Intel·ligència Artificial (IA) que té com a objectiu dotar la llengua catalana de recursos digitals i lingüístics perquè esdevingui uni n'asseguri la supervivència futura. Per aquest motiu, en el marc d'una reunió al febrer prèvia al MWC d'enguany, el Govern va presentar a la GSMA la iniciativa. Fruit d'aquests vuit mesos de converses, el conseller d'Empresa i Treball,, i el conseller delegat de la GSMA Ltd,, finalment han formalitzat el conveni aquest matí a la seu del Departament d'Empresa i Treball, en una reunió en què també hi ha participat la secretària de Polítiques Digitals,Elque s'ha signat és una, atès que la GSMA és una entitat que representa els operadors i les organitzacions de l'ecosistema mòbil i les indústries adjacents. A partir d'aquí, neix l', iniciativa que té com a finalitat que "els parlants de llengües que estan en manifesta feblesa respecte a les llengües globals puguin participar plenament en el món digital, a banda de garantir-los eltant en la vida privada com en la pública".Sobre aquesta qüestió, el conseller Torrent ha assegurat queen qualsevol àmbit, també en el digital, on ens juguem bona part del futur de la nostra llengua". Així, ha deixat clar que la Generalitat està "absolutament compromesa en aquest sentit i que farà servir totes les eines i palanques que té a l'abast per aconseguir queque té qualsevol altra llengua en l'àmbit tecnològic i digital, però sobretot per assegurar".En el marc d'aquesta aliança, el Govern i la GSMA col·laboraran per promoure obertament les activitats i les eines desenvolupades pel projecte AINA globalment, sensibilitzar sobre els beneficis generats per l'ús d'aquestes tècniques per als ciutadans digitals i compartir experiències i aprenentatges sobre els esforços per a la. En aquest sentit, Hoffman ha declarat que considera que l'AINA "és molt interessant perquè, a través de la tecnologia, permet que". D'altra banda, ha anunciat que farà servir elper "promocionar el projecte i animar altres països, regions i dialectes lingüístics a contribuir-hi".De moment, en paraules de Hoffman, "tocarà treballar de valent". A curt termini, encara no tenen cap proposta en marxa- Malgrat això, per començar a traçar la línia de l'acord, primer volen "", que just aquesta mateixa setmana s'ha fet públic que ha recuperat visibilitat a Google , ha recordat Torrent.D'aquesta manera, les actuacions concretes en què el Govern i GSMA col·laboraran més a llarg termini per aconseguir els objectius que s'han proposat en l'acord són, entre d'altres, dur a terme diversosper incloure'ls en lai promocionaren els esdeveniments i les activitats internacionals de la GSMA, especialment en el MWC Barcelona i en el programa ministerial de la GSMA del mateix congrés.