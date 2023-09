La curiosa escena protagonitzada pels The Tyets i les jugadores del Barça al Parlament

The Tyets dedica a les jugadores del @FCBfemeni la seva cançó 'Coti x coti' durant l'acte de lliurament de la Medalla d'Honor del @parlamentcat pic.twitter.com/NiMVpUGSkr — Parlament de Catalunya (@parlamentcat) September 13, 2023

ha estat condecorat aquest dimecres amb la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya per la temporada històrica que han segellat i pel seu gran impacte social. Ara bé, com sol passar en aquestes circumstàncies,que se solen produir en esdeveniments institucionals com aquests.Després de la contundència del discurs d'Alexia Putellas o les paraules de la presidenta de la cambra,, entre altres, el més comentat del vespre va ser l'actuació musical dels The Tyets.Les jugadores, que setmanesles havia acompanyat molt durant la temporada al vestuari, van quedar-se a l'escenari mentre els artistes urbans interpretaven la cançó a l'auditori del Parlament rodejats de totes les autoritats polítiques del país,Aquests comencen aplaudint i acaben drets, ballant una mica, en una situació digna de qualsevol guionista d'humor.

Altres notícies que et poden interessar