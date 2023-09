Una pizzeria de Barcelona, reconeguda com la tercera millor del món per un prestigiós rànquing

Barcelona té la millor pizzeria d'Europa -fora d'Itàlia- i, ara també, la tercera millor del món, segons la prestigiosa llista " 50 Top Pizza ". Així s'ha anunciat aquest dimecres, quan el restaurant, dels cuiners, han escalat fins a la tercera posició mundial, només per darrere de la(Nàpols) i la(Caserta), empatades a la primera posició; i(Nova York).Amb dos establiments a Barcelona, un al, al barri de Gràcia; i un altre al, a l'Eixample, la pizzeria de la capital catalana també va ser reconeguda al maig per elaborar la: una pizza amb salsa de tomàquets xerri guisats, mozzarella i salsa holandesa d'alfàbrega que ha delectat els jutges. I, ara, a tothom que s'hi vulgui apropar.Va ser elel que va unir als dos propietaris. El Rafa va abandonar la carrera de veterinària a Itàlia per fer el salt a la cuina, passant també pel(1 estrella Michelin) i el. El Jorge, al seu torn, és un madrileny que fa anys que va arribar a Barcelona per fer carrera darrere els fogons. Abans, va passar pel restaurant(2 estrelles Michelin).

