Suècia posa en perill l'oficialitat del català a Europa pocs dies abans del debat

El govern deha reconegut aquest dimecres al migdia que tésobre si el, així com el gallec i l'esquera, ha de ser un(UE). I tot i que encara no ha pres una decisió definitiva, amb aquest recel posa en perill la investidura del candidat socialista a la reelecció del govern espanyol,Dins delal qualva arribar amb el PSOE per a la presidència socialista del Congrés dels Diputats, també s'emmarcava com aaconseguir l'oficialitat a la Unió per facilitar lade Sánchez. Així doncs, si finalment la negativa de Suècia es materialitza el pròxim dimarts en el debat que tindrà lloc a Brussel·les (Bèlgica), el socialista té més difícil la seva reelecció i el català quedaria definitivament descartat com a idioma oficial, ja que