Sense fumar al cotxe i mòbils prohibits a l'escola? El Govern prepara una llei per combatre addiccions

Eltreballa de manera contundent perquè la futura llei per combatre addiccions del Govern també inclogui la prohibició de fumar a l'interior del cotxe si hi ha menors d'edat al vehicle. El conseller, en declaracions a, ha explicat en què consistirà aquesta nova norma i, per ara, en quins àmbits afectarà la seva aplicació. Segons Balcells,com l'ús de dispositius mòbils als centres educatius.El fet de poder fumar en altres espais també arrossega polèmica.i ha reconegut que és una qüestió molt controvertida i que provoca certa "polèmica". Ha dit que estan en converses amb el sector per buscar una solució dissuasiva que permeti "protegir la salut" sense alterar la feina que fan els restauradors.i ha recordat que els intents de suïcidi entre aquest segment de la població s’han triplicat. Tot plegat, ha valorat, és una prova que aquestes addiccions s’han de poder regular. Ha dit que la llei està redactada i que ara s’està contrastant amb els sectors professionals i socials.Encara el fet de fumar sigui el que aixeca més polseguera,i que ha suposat que gran part de la població deixi de fumar. "No es tracta tant de prohibir com de regular", ha considerat el titular de Salut. Balcells ha apuntat que cal “ser valents” i ha afirmat que està “il·lusionat” amb aquesta nova llei.Preguntat sobre la forma en què es poden combatre les addiccions al joc, ha apostat per evitar la proliferació de nous casinos. Per aquesta raó,, la fira del joc més gran del món.ha dit Balcells que ha garantit que farà “el que pugui perquè això no passi”. El conseller ha anunciat que es reunirà amb l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per abordar aquest tema.