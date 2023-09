Els comuns constaten la passivitat del PSC per fer govern a Barcelona: «Han passat massa dies»

Mostra el teu compromís amb Nació.

El portaveu dels comuns a l'Ajuntament de Barcelona,, ha estrenat el curs polític municipal advertint que. "Semblava que les negociacions començarien de manera immediata o propera, però no ha estat així", ha reconegut Martí., ha afegit, tot recordant que han passat tres mesos des de la investidura de l'alcalde Jaume Collboni, que va ser possible gràcies a un moviment d'última hora de Barcelona en Comú . Igualment, la mà dreta d'Ada Colau al consistori ha remarcat que no col·laboraran en l'aprovació dels pressupostos que els socialistes ambicionen si no hi ha un acord de govern que els impliqui.Sobre l'actual situació del PSC amb un executiu en solitari de deu regidors -dels 41 que hi ha a l'Ajuntament-, el portaveu de BComú ha exposat que el considera. El desbloqueig d'aquesta situació hauria de passar per un acord amb comuns i ERC que sumaria 24 regidors, ha insistit Jordi Martí Grau, reprenent la cantarella que entonen els comuns des del mateix dia de les eleccions municipals del maig., ha advertit. També ha afegit que s'han donat "converses informals" les darreres setmanes, algunes protagonitzades per la mateixa Colau i el mateix Collboni. Ara bé, sobre la proposta de govern, els socialistes no acaben de "fer el pas", ha lamentat el regidor dels comuns.Mentrestant, el calendari pressiona., que és mitjans d'octubre", ha recordat Jordi Martí Grau en referència al moment en què s'han de començar a tramitar les ordenances municipals que inclouen els impostos i taxes de l'any vinent. Un pas rellevant per a qualsevol govern municipal.Ara bé, conscient que la relentització de les expectatives pot anar vinculada a les negociacions dels socialistes amb Junts per la possible investidura de Pedro Sánchez a l'Estat i que això pot obrir altres escenaris a l'Ajuntament de Barcelona, la cara visible dels comuns ha intentat evitat fer "hipotèsis". Preguntat directament sobre com reaccionaria Barcelona en Comú si el PSC finalment pactés amb Xavier Trias -tancant una majoria absoluta de 21 regidors- al consistori, el regidor ha apuntat que aquest escenari "contra natura"