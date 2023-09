La reunió Capella‑Sánchez no serveix per avançar en el traspàs de Rodalies

Aragonès va proposar una "aliança de país"

El traspàs de Rodalies és un dels tants episodis eterns en les trobades entre polítics catalans i del govern espanyol, i mentre que els trens acumulen retards dia rere dia, en cap cas sembla que el serial hagi de veure la llum al final del túnel. Aquest dimecres s'ha dut a terme l'enèsim capítol d'aquesta qüestió, mitjançant una trobada entre la consellera de Territori,, i la ministra de Transports,. No s'ha avançat en aquesta matèria malgrat les tres hores de reunió entre les dues dirigents polítiques, i el que han aconseguit el Govern català són tres compromisos que ha anunciat Capella en roda de premsa:abans d'acabar l'any, millorar el temps de resposta de lesi la manera com esles avaries.La trobada s'ha produït a Madrid a petició de Capella, que va demanar una reunió després de les incidències que s'han anat acumulant aquest estiu a Catalunya en el servei ferroviari. "La solució de la Generalitat passa per un: de vies, de catenàries, i d'infraestructures, perquè es tracta d'un dèficit estructural", apuntava dimarts la portaveu del Govern,, en roda de premsa després de la reunió de l'executiu. Una petició que en cap cas és nova. En aquesta nova reunió, l'exigència continua sent la mateixa, però no s'ha abordat en la reunió entre Capella i Sánchez."Nosaltres reclamem el traspàs íntegre de Rodalies. Tot. Trens, vies, tot el que afecta el sistema ferroviari. Mentre això no es produeix, nosaltres exigim i reclamem tot allò que l'Estat ha de fer", ha volgut subratllar la consellera. Però llavors, per què no s'ha abordat aquesta qüestió? Capella ha explicat que el traspàs de Rodalies "no formava part" de l'ordre del dia d'aquesta reunió, i ha especificat que aquesta carpeta s'abordarà per "". "Però positivitzo la resta d'acords", ha insistit.Darrere de totes les incidències que es van produint setmana rere setmana i mes rere mes, el Govern insisteix a atribuir-ho a la manca de finançament que la xarxa arrossega des de fa 20 anys. El darrer cop que l'executiu català i espanyol van parlar del traspàs de Rodalies va ser en la trobada discreta entre el presidenti el ministre de Presidència,, a finals de l'any passat. Una vegada més, va ser una trobada sense solucions.Al llarg d'aquest any el traspàs ha tornat a ser una de les exigències clau. Ja ho va demanar ERC durant la campanya del 23-J, i ho havia demanat abans Aragonès, que fins i tot el mes de maig va arribar a plantejar la necessitat d'articular unaentre administracions, agents socioeconòmics i entitats de la societat civil per exigir al govern espanyol el traspàs.Va proposar fer-ho just després de les eleccions del 28-M, mitjançant la creació d'un. Però els plans es van veure alterats per la convocatòria anticipada de les espanyoles, on ara torna a emergir el traspàs de Rodalies com una de les exigències a canvi del suport d'ERC a Sánchez. L'amnistia ho eclipsa tot, però serà aquesta, d'una vegada per totes, la negociació definitiva en què l'exigència sigui atesa?