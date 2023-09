La presidenta de laha anunciat que anirà a la manifestació convocada a Barcelona per () el diumenge 8 d'octubre contra l'amnistia i l'autodeterminació. En una piulada,ha confirmat la seva presència amb un missatge profètic: "Hi seré". La mobilització se celebrarà sota el lema "No en el meu nom" per denunciar "la negociació de qüestions que minarien els fonaments del sistema democràtic i de llibertats de la Constitució", segons la presidenta de l'entitat constitucionalista, Elda Mata.La presència d'Ayuso serà un pas més en expandir la seva figura com a líder moral dels populars. Malgrat tot, caldrà veure el seu paper durant la concentració, atès que l'entitat vol fer una marxa "Tot plegat apel·la al del 2017, quan la capital catalana va ser l'escenari d'una gran manifestació a favor de la, arran dels fets d'octubre, amb la celebració delcom a pal de paller.El 2017 l'escriptori el socialista Josepvan fer els discursos de la manifestació contra la independència. Ara,l'entitat intenta atreuredel móni també, tot i que c. Segons Ramos, treballen amb unaper replicar l' esperit d'aquella primera manifestació.L'acte vol fer reviure els ànims d'aquella primera manifestació, però el cert és que actes com la festa de la Hispanitat han anat perdent poder de convocatòria els darrers anys. L'any 2021 ja va ser(3.700 segons la Guàrdia Urbana), i l'any passat encara més. Uns, segons la Guàrdia Urbana, entorn el lema +Espanya i + espanyol.

