L'ACA preveu més restriccions el novembre si no hi ha grans temporals de pluja

Declaració d'emergència per sequera?

Embassaments per sota del 23%... i baixant

El setembre avança i el temps continua molt estable: màximes per sobre dels 30 graus i poques precipitacions. Malgrat que aquesta setmana la pluja pot fer acte de presència en moltes comarques del país, les. Ja estanque es va registrar en la gran sequera del 2006-2008. L'admet que ela la regió metropolitana de Barcelona i no descarta fer-ho abans en alguna altra zona del país.El pla de sequera té cinc escenaris . El pitjor és el d'que, a banda d'agreujar les restriccions en cada sector,per habitant i dia (després encara es pot rebaixar-ho a 180 i 160).Actualment,. Una situació que podria afectar la-que inclou tota la regió metropolitana de Barcelona-, segons admeten fonts de l'ACA a aquest mitjà. Tampoc descarten que alguna altra unitat augmenti abans les restriccions.Els embassaments de les conques internes van baixar a mitjan agost del 25% , el. Des d'aleshores, la manca de pluges i la forta calor han afavorit no només un consum elevat sinó l'de l'aigua envasada.Aquest dilluns, coincidint amb la Diada, els pantans es van situar al, una xifra que s'acosta alque es va establir en laamb poc més del 20%.A banda dels petits embassaments de, per sota del 5%, destaquen els casos deque han baixat del llindar del 20%., que en el pitjor moment de la primavera va arribar al 40%, avui se situa tot just al 23%.Fa unes setmanes el director de l'ACA,, va explicar que en la gestió de la sequera era tan important la quantitat d'aigua com assegurar-ne la. És en aquest camp que, segons les fonts consultades, es continua fent “una gestió acurada de l'aigua que es deriva de Sau a Susqueda”, però per ara es descarta l' operació de buidatge i retirada de peixos realitzada a la primavera al pantà osonenc.