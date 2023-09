Luis Rubiales, citat a declarar pel petó forçat a Jenni Hermoso

Mostra el teu compromís amb Nació.

L'ha citat a declarar com a investigat l'expresident de la, pel petó no consentit a la futbolistadurant la celebració del Mundial el passat 20 d'agost. Dilluns, el jutgeva admetre a tràmit la querella de lacontra Rubiales, i aquest mateix dimarts l'ha citat a declarar peren la causa oberta per agressió sexual i coaccions.El jutge ja ha encarregat, entre d'altres obtenir les imatges que recullen el moment del petó forçat des de diversos angles, i també els moments anteriors i posteriors, en referència al moment de la celebració de la victòria de la selecció espanyola. També està previst que prengui declaració a Hermoso. La Fiscalia va presentar denúncia divendres després que la jugadora denunciés els fets davant la tinent fiscal de l'Audiència Nacional, el tribunal encarregat de veure la causa, perquè els fets es van produir a l'estranger.La fiscaldemana que es prengui declaració a Rubiales com a investigat i a Hermoso com a víctima. També demana que es reculli informació de les autoritats australianes -els fets van tenir lloc a Austràlia- sobre com està tipificat el delicte contra la llibertat sexual en el seu codi penal. La querella, de cinc pàgines, detalla els fets pels quals s'investiga Rubiales. Diu, concretament, que després de la victòria de la selecció espanyola a la final del Mundial, Rubiales "fa un petó a la boca mentre agafa amb les dues mans a Jennifer Hermoso, sense el consentiment d'ella".Després dels fets, relata la fiscal, la jugadora i el seu entorn més proper va patir "" per part de Rubiales i el seu entorn perquè ella justifiqués els fets públicament. Això va provocar una situació de pressió en contra del desenvolupament de la seva vida en pau, tranquil·litat i llibertat. La querella també ressalta que Hermoso no ha presentat denúncia a Austràlia.