El Govern es veu «condemnat a entendre's» amb Junts per negociar la investidura de Sánchez

Els'ha reunit aquest dimarts amb la manifestació de la i els seus efectes dins l'independentisme - damunt la taula. La portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, ha assenyalat que en aquest context -i també davant les crides a la unitat verbalitzades per entitats com Òmnium Cultural - estan "condemnats a entendre's" ambde cara a la investidura de. Plaja també ha demanat que el PSOE sigui valent de cara a atendre les demandes d'amnistia i autodeterminació que planteja l'independentisme. Les dues qüestions són defensades per Junts i ERC, però de moment encara no s'han coordinat per demanar-les. La portavei ha tret ferro als missatges més crítiques de l'(ANC) amb els partits, però ha lamentat que existeixi un "canvi de rumb" a l'entitat en els últims anys."La imatge de la manifestació és molt potent, dona mostra de la cohesió i de la necessitat de sortir a reivindicar un missatge compartit, que és el de la independència", ha ressaltat Plaja, que ha definit l'amnistia com un "pas més" en el marc dels avenços "graduals". "Ara el següent pas és l'amnistia.. L'objectiu final és la independència, i el referèndum d'autodeterminació", ha remarcat la portaveu, que ha defensat traduir la manifestació en fortalesa per negociar amb l'Estat. "I en això treballarem conjuntament amb totes les forces independentistes per aconseguir-ho", ha ressaltat la portaveu de l'executiu.A primera hora del matí, el presidentha indicat que una DUI, ara mateix,. En aquests termes s'ha expressat en una entrevista a Catalunya Ràdio en la qual ha considerat que la clau de la plena sobirania és el reconeixement internacional. En aquest sentit, ha determinat que només amb aquest reconeixement -també per part d'Espanya- es podria entrar a formar part d'organismes com les. "No és una qüestió de proclamar la independència i prou. Podem sortir quinze vegades al balcó, si cal", ha ressaltat el president de la Generalitat, en referència a l'efectivitat que li reclama l'ANC en relació a la DUI. L'entitat li ha respost que el reconeixement internacional arribaria si Catalunya "es reconegués independent", tal com ha assenyalat Feliu en una entrevista també aquest matí a RAC1."Si es vol fer una llista electoral, endavant. Sí que sobta el canvi de rumb de l'entitat. La seva essència mai ha estat la de fer política des de les institucions, sinó que feia de contrapoder". Si ara el volen canviar, ho hauran de decidir internament. Ho respectarem. I si acaben impulsant una llista, serà una oportunitat per veure quin suport electoral poden tenir", ha assenyalat Plaja en referència a la possibilitat que l'Assemblea promogui un quart espai electoral. Feliu s'hi va tornar a referir en el discurs de la Diada, en el qual va insistir en la idea de noves eleccions si el Govern, compromís d'investidura d'Aragonès.