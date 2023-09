Feijóo admet contactes amb Junts: «Han volgut parlar amb nosaltres»

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Ela Madrid ha mantingut contactes ambmentre els populars a Catalunya insisteixen que els contactes ambserien una "barbaritat". Ha estat aquest dimarts que el líder nacional dels populars que es presentarà a la investidura el 26 i 27 de setembre,, ha admès que la seva formació ha mantingut contactes amb els juntaires, un moviment que ha assegurat que es va dur a terme a petició dels independentistes. Ara bé, ha assenyalat que les relacions es van trencar un cop van conèixer de manera "explícita" a través de la conferència de Puigdemont les peticions del partit de cara a la investidura. "Nosaltres hem dit que Junts ha volgut parlar amb nosaltres, i que nosaltres hem escoltat alguns plantejaments de Junts", ha afirmat en una entrevista a Telecinco.El líder dels populars, però, ha volgut deixar ben clar que van posar fi als contactes -els quals no ha considerat unacom a tal- en conèixer les peticions d'i la "declaració d'independència". "El PP va contestar automàticament en directe que 'així no'", ha assegurat. De fet, el líder dels populars ha reivindicat que la seva formació -que a hores d'ara no compta amb els suports necessaris perquè la seva investidura tiri endavant- prefereix anar "a l'oposició" que acceptar unes condicions que són "" per a l'estat de dret i per a la democràcia espanyola. Una reivindicació que Feijóo ha fet una vegada més per diferenciar-se amb el seu contrincant, el socialista, que sí que està negociant amb els partits independentistes per a la seva investidura.Feijóo ha admès aquests contactes amb Junts en un context en què els populars s'han anat fent un embolic i s'han anat desmentint els uns als altres, i és que la decisió dels populars a Madrid de reunir-se amb Junts topa directament amb l'estratègia del PP a Catalunya, que des del procés ha evitat mantenir contactes amb el partit ara liderat per Jordi Turull i Laura Borràs. De fet, ara fa unes setmanes es va produir unentre Feijóo i el líder dels populars català,, que va escenificar un retorn a lesentre els catalans i la direcció estatal.Concretament, Fernández va afirmar que el seu partit no hauria de dialogar amb Junts, i després d'aquestes declaracions el portaveuva defensar públicament contactes "institucionals" del PP amb el partit de Puigdemont, assegurant que "parlar no és cedir". Avui mateix, en paral·lel a les declaracions de Feijóo admetent contactes amb Junts, el cap de files dels populars catalans,, ha insistit que seria un "" que Feijóo contactés amb un "pròfug de la justícia espanyola".Qui és l'interlocutor del PP amb Junts? És un element que Feijóo no ha volgut aclarir. Preguntat explícitament per aquesta qüestió, ha assegurat que els noms són el que menys importa, però també ha apuntat que han existit "comentaris i missatges" amba Catalunya amb els juntaires, perquè coincideixen als "plens".