Aznar acusa Sánchez de sotmetre Espanya a «la voluntat d'un colpista»

L'expresidentha al·ludit aquest dimarts a la "conjuntura dramàtica" que viu Espanya i el "per a la continuïtat d'Espanya com a nació i com a estat sota l'imperi de la llei". Ha advertit contra "una operació en marxa dei ha afirmat que "els governs sorgits dels acords "entre l'esquerra i el sobiranisme" han acabat "esgotant" l'esperit constitucional. En un to apocalíptic, Aznar ha proclamat que "les concessions del socialisme és el fet més destructiu que hem patit en la vida política espanyola". Aznar ha parlat poc després que el líder del PP,, admetés contactes amb Junts de cara a la seva hipotètica investidura, però aclarint que s'havien produït "a petició de Junts". La intervenció d'Aznar deixa -des de les posicions més intransigents de la dreta- un perímetre molt reduïit a Feijóo en tot el que impliqui diàleg amb Junts.José María Aznar ha intervingut contra una possible amnistia per a Carles Puigdemont i la resta de dirigents i processats per l'1-O, i ha titllat la proposta de ser una mesura que donarà "impunitat i serà una invitació per tornar a fer" el que pretenen els sobiranistes. Un govern, ha dit, no pot dependre de. Aznar ha fet una crida a "plantar cara" a un pla per "acabar amb la Constitució" i s'ha mostrat confiat en l'existència de "prou recursos" per impedir-ho. "El perill no ve de fora, està induït pel Partit Socialista, sigui el que sigui ara aquest partit", ha assenyalat.Aznar ha intervingut en l'acte d'inauguració del Campus FAES que organitza la fundació -entorn les transformacions a Europa- que dirigeix el polític conservador i en què s'ha fet un homenatge a l'exministre. Aznar ha comparat la "influència" que tenien els ministres durant el seu govern a Brussel·les amb el "viatge d'una vicepresidenta a Brussel·les per negociar amb un pròfug", en clara referència a l'encontre entrei Puigdemont a la capital belga. .L'exlíder del PP ha clamat per undavant "aquesta destrucció programada de la nació". Les paraules d'Aznar es produeixen en plenes negociacions de cara a la investidura. El 26 de setembre, s'iniciarà el debat per a la investidura d'Alberto Núñez Feijóo, que tot indica que serà fracassada.