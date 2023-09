​Daniel mor matant

El rastre de destrucció de Daniel

Disaster unfolding in Libya

on the back of Storm Daniel (linked to the system which recently flooded Greece). This footage is from Derna on the north coast of Libya.



More than 2,000 people in Libya are feared dead. Details are still emerging.

Mentre tots els ulls estaven posats al terratrèmol del Marroc , un altre gran desastre natural ha afectat la conca mediterrània. La després de provocar inundacions sense precedents a Grècia , ha tocat terra adeixant un rastre de destrucció i mort.Amb precipitacions fins a 400 litres per metre quadrat, fonts del govern rebel que administra l'est del país han arribat a quantificar eni fins a 9.000 els desapareguts. Altres fonts com la Mitja Lluna Roja ho rebaixaven ahir a 150, a l'espera que avancin les tasques de rescat.La tempesta Daniel, provocada per una, va afectar de manera contudent la setmana passada Grècia. Va deixar precipitacions fins a 1.000 litres per metre quadrat, unaentre el país hel·lènic, Bulgària i Turquia, així com la inundació d'unes. De fet, no es descarta que algunes d'aquestes zones quedin anegades de forma permanent recuperant antics llacs i estanys.Finalment, la depressió -que havia estat excepcionalment estàtica- es va retirar i es va dirigir de nou cap al nord d'Àfrica, on ha mort matant. Va acabar tocant terra a la Cirenaica -la regió de l'que no està controlada pel govern de Trípoli- amb molta força. De fet, hi havia la possibilitat que ho fes en forma de-huracà mediterrani-, fet que no s'ha acabat de confirmar.Les precipitacions han estat molt intenses, amb registres de 150-200 litres que puntualment han arribat a 400,. Més enllà de la quantitat, és una zona de clima desèrtic on pràcticament no hi ha cursos permanents d'aigua. Aquest fet, juntament amb la precarietat de construccions i infraestructures, ha augmentat l'impacte d'unes inundacions que, especialment a la zona de Derna.