Pogba, fora dels terrenys de joc en donar positiu en un control antidopatge

Possibles sancions

Bomba al món del futbol. L'estrella francesa de la Juventus,, per la qual cosa el Tribunal Nacional Antidopatge l'ha apartat cautelarment dels terrenys de joc.Va anunciar la sanció l'agència italiana ANSA tot just després del partit que va enfrontar la Juventus amben el marc de la primera jornada de Sèrie A. Un matx que, precisament, el migcampista francès va viure des de la banqueta. En les últimes proves fetes a Pogba, les autoritats han trobat metabòlits de testosterona d'origen no endogen. Ara, el migcampistaTot són especulacions en les últimes hores en els mitjans d'arreu d'Itàlia sobre la possible sanció que li podria caure a Pogba. Per a La Gazzetta dello Sport, per exemple, el més probable és que al francès li caigui una sanció desense jugar.Malgrat això, en el mateix diari el director de cardiologia de l'hospital Mauriziano de Torí,, apuntava que potser Pogba no es va dopar a propòsit: "La testosterona podria haver estat present en algun fàrmac que va portar a una contaminació accidental. És una hormona que augmenta molt poc el rendiment físic d'un atleta d'aquest nivell. Podria ajudar, potser, en la creació de massa muscular, però no modifica l'actuació esportiva”, va defensar.Amb tot, el cert és que l'atleta italiàdes que va tornar a l'equip de. Els problemes físics que pateix, que li van impossibilitar anar al Mundial, van fer que la temporada passada passés pràcticament desapercebut jugant, només, 10 trobades. En total, 161 minuts sobre el camp. I en aquesta no li va gaire millor. De moment, ha sumat 52 minuts en les primeres tres jornades.

Altres notícies que et poden interessar