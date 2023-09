Unes 115.000 persones surten al carrer per la manifestació de la Diada, segons la Guàrdia Urbana

Mostra el teu compromís amb Nació.

Unes 115.000 persones -35.000 més que l'any passat- s'han aplegat aquest diumenge a ladeper a la manifestació de l'amb motiu de la, segons lade la capital catalana. Els organitzadors, per altra banda, apunten a 800.000 assistents, que són 100.000 més que els que van anunciar ara fa un any.L'independentisme ha tornat a omplir els carrers sota el lema "" en una mobilització que ha comptat amb el president de la Generalitat,, i els consellers deljust un any després que els representants d'a l'executiu no participessin en la mateixa mobilització., com també havia fet en la resta de mobilitzacions, també ha comparegut amb la seva plana major.La manifestació d'enguany és la segona -sense comptar la pandèmia- en la qualtot i que cal tenir en compte que el 2019 l'organització no va donar dades. Aquell any va ser el primer que la Guàrdia Urbana va baixar del milió, fins a 600.000, encara molt per sobre de les 115.000 d'aquest diumenge.Enguany, cal dir, el context és diferent d'altres èpoques i la commemoració arriba en plenes negociacions a Madrid per a la investidura de. Mentre ERC i Junts fan una aposta de màxims i reclamen l'i l'-la primera ha pres més protagonisme que la segona- l'ANC insisteix que les forces sobiranistes només han d'anar a la capital de l'Estat a "negociar la independència". En paral·lel, Òmnium fixa en 1.432 persones els mínims de l'amnistia i exigeix als partits una negociació "coordinada".