Feijóo forçarà mocions a parlaments i ajuntaments d'arreu de l'Estat sobre l'amnistia

Recorreran al poder judicial si cal

"L'independentisme surt al carrer per demostrar qui és capaç d'humiliar més l'Estat"

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

El líder del PP,, ha anunciat aquest dilluns que el Partit Popular farà servir, com ara forçar el PSOE a retratar-se als Parlaments i ajuntaments de tot l'Estat a través de mocions en defensa de la igualtat dels espanyols. Després d'assegurar que aquest "despropòsit" que el president en funcions espanyol, Pedro Sánchez , sembla disposat a acceptar mereix una "resposta col·lectiva", ha avançat que el PP"Podem dir amb molt d'orgull que sempre val la pena triar el camí de la llibertat, més quan està en perill, que sempre val la pena triar el camí de la dignitat, més encara quan; i que sempre val la pena triar el camí de defensar la igualtat dels espanyols", ha proclamat Feijóo.Així s'ha pronunciat el líder popular davant la seva Junta Directiva Nacional -màxim òrgan del partit entre congressos-, que ha comptat amb l'per motius d'agenda, com l'andalús Juanma Moreno, l'extremenya María Guardiola, el murcià López Miras o el gallec Alfonso Rueda.Tampoc ha assistit el president del Partit Popular de Catalunya,, que ha acudit a un acte al Vendrell (Tarragona) amb motiu de l'esdeveniment institucional del municipi per la. Malgrat les baixes, Feijóo ha esmorzat amb els seus barons aquest dilluns, com acostuma a fer quan es desplacen a Madrid per a aquesta mena de reunions, segons han indicat fonts populars.A més a més, Feijóo també ha subratllat que recorrerà al seu poder territorial en comunitats autònomes (CCAA), diputacions i ajuntaments, i "també, si fa falta, a la via judicial, perquè sàpiguen, amb tota contundència que els espanyols" no han "consentit" ni consentiran "els despropòsits" que, al seu entendre, sembla que viuran en les pròximes setmanes."Us proposo fer-ho des d'ara mateix, perquè, què defensen en tots els racons de l'Estat, des dels petits ajuntaments a les grans ciutats, a totes les diputacions, a tots els parlaments autonòmics i, per descomptat, a les Corts Generals", ha indicat, per tot just després afegir que la resposta al "desafiament separatista no és ni pot ser un simple enfrontament dialèctic entre el carrer Gènova o el carrer Ferraz" sinó unaDesprés de subratllar que "ningú ha donat el seu consentiment per", Feijóo ha ressaltat que "cap polític, cap regidor, cap parlamentari autonòmic, cap diputat o senador podrà amagar la seva opinió". També ha explicat que duran "a cadascuna de les institucions, a les Corts, a les Assemblees de les CCAA i als plens dels ajuntaments i de les diputacions una", ha explicat, per afegir que és "incompatible" defensar la igualtat dels ciutadans i, alhora, defensar els "privilegis" dels polítics independentistes.Davant la Diada que se celebra avui a Catalunya, Feijóo ha dit quei "demostrar qui demana més", és "més decisiu en la investidura de Sánchez", i "qui és capaç d'humiliar més l'Estat". Davant la plana major del PP, el líder de la formació ha manifestat que el pitjor que temen és que "Sánchez dirà que sí, i dirà que sí a aquells que demanen realment la humiliació del nostre país perquè de moment ha dit a tot que sí".Després que l'expresident Carles Puigdemont hagi demanat l'amnistia per donar suport a la investidura, Feijóo ha censurat queI fent referència a veus com la de l'expresident espanyolha afirmat que des del seu partit donaran veu "a aquesta gran majoria d'espanyols que no seran silenciats".A banda d'això, el conservador ha assenyalat que els espanyols no van votar ni al PP ni al PSOE per renunciar als seus compromisos a canvi del poder, per substituir les preocupacions de les famílies "pels privilegis d'uns pocs" o per a deixar en un segon pla l'ocupació, les pensions o l'educació "i donar prioritat a amnisties, referèndums i independentisme".