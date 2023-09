L'ANC només avala un pacte a Madrid si «té efectes directes» en la independència

Òmnium reivindica l'amnistia

La plaça Espanya -"plaça de l'1 d'octubre", segons els organitzadors- ha estat el punt culminant de lad'enguany, que ha aglutinat 115.000 persones -segons la Guàrdia Urbana- sota el crit d'independència i amb missatges contra la. De fet, les negociacions obertes entre els principals partits independentistes i el PSOE per desencallar la situació política a Espanya han marcat l'en clau política, i també els discursos de les principals entitats organitzadors i promotores de la manifestació. El discurs més dur, com era d'esperar, l'ha protagonitzat, presidenta de l', per cloure l'acte després de les intervencions d', eli l'La intervenció de Feliu, en un clima de certa calma trencat només per crits de "Govern dimissió", ha anat encarada aen un context de negociacions. L'ANC només avalarà un pacte amb Sánchez. La presidenta de l'ANC ha dit que els independentistes no volen "cap més intent d'encaix" de Catalunya dins de l'Estat i, amb la mirada posada a Madrid, ha advertit que la investidura espanyola només pot tenir els vots de republicans i juntaires si és a canvi del "reconeixement explícit de l'1-O" i de "tot allò que decideixi el Parlament per fer efectiva la independència". Tot això, mentre sobrevola l'amenaça de l'ANC d'activar unaper competir amb els actuals partits independentistes. Feliu, davant els milers de manifestants, ha tornat a posar sobre la taula aquesta opció.Si la negociació amb Sánchez es limita a l'amnistia, Feliu ha dit que. La presidenta de l'ANC ha admès que no té cap confiança que la negociació amb el PSOE serveixi com a "moneda de canvi" per a la independència. En aquesta situació, ha exigit que en paral·lel a les converses, es plantegin "acords i negociacions" al Parlament per "assumir la declaració d'independència" de 2017. "Si es fa això, la mobilització d'avui es pot convertir en la primera de la mobilització sostinguda per fer la independència", ha afirmat. Feliu ha insistit que el Parlament. "Ha arribat l'hora de complir la paraula", ha dit. En aquest sentit, ha recuperat el missatge de la passada Diada, per dir que si l'actual Govern "no s'atreveix o no sap" com fer la independència, que cedeixi el pas. "O independència o bloqueig, o independència o eleccions", ha reblat.Feliu ha arrencat la seva intervenció deixant clar que la gent ha sortit per demanar la independència i ha ressaltat la importància de mobilitzar-se perquè Europa i l'estat espanyol vegin que el conflicte no s'ha acabat. "", ha assegurat. La presidenta de l'ANC ha denunciat la repressió contra l'independentisme i ha reivindicat la necessitat de preservar la "identitat" de Catalunya, amb la llengua i la cultura al capdavant. També ha denunciat la situació de "precarietat social" i l'espoli social que "escanya any rere any" el país. "Estem farcits d'arguments per la independència; no hi ha opció dins l'estat espanyol de viure com una nació lliure", ha afirmat.El president d', ha volgut enviar un missatge de suport als represaliats, començant pels exiliats. "Els devem un moviment cohesionat, fort, determinat i generós", ha afirmat. Segons Antich, la repressió no podrà acabar amb la voluntat del poble de Catalunya, i ha agraït la gent que ha sortit al carrer. "La cohesió i la força del moviment és la transversalitat", ha dit, i ha assegurat que des d'Òmnium sempre treballa en aquest sentit, posant en valor la "pluralitat" de l'independentisme. Per això, el president d'Òmnium ha dit que l'únic que fa por a l'Estat i pot moure els partits independentistes és la "cohesió" del moviment. "Sense mobilització permanent no podrem viure en llibertat", ha dit. Antich ha tornat a reivindicar l'amnistia, recordant també que la independència és "imprescindible". "Aquesta lluita és una oportunitat davant l'extrema dreta", ha dit.El membre del, ha fet una crida a defensar llengua, cultura i identitat davant qui vol "aniquilar" el poble de Catalunya, i ha assegurat que els catalans sabran fer una societat més justa i equitativa que no pas la que "s'imposa des d'institucions foranes i colonitzadores". "Això ho vam votar l'1-O", ha afirmat. Llach ha reivindicat la feina del Consell, i ha assegurat que "treballarà" fins a assumir el mandat de l'1-O "en plenitud". Llach ha criticat les "lluites partidistes per gestionar les engrunes autonòmiques" i ha dit que "no és admissible" que això perdi fer perdre el futur. "No tenim altra via que la unitat, hem de ser-hi tots", ha afirmat, i ha fet una crida a la "confrontació" amb l'Estat. Així, en un missatge dirigit a la classe política, ha advertit que només si segueixen aquest camí rebran el suport dels votants independentistes.El president de l'AMI,, ha destacat que l'independentisme ha tornat a omplir els carrers i això "dona força" per continuar "ferms i compromesos" amb el projecte independentista. "El carrer ens ha d'ajudar a cohesionar el moviment", ha afirmat. Gaseni ha reivindicat la importància del, presentat divendres, que aglutina les entitats civils per trobar una estratègia conjunta que desencalli el procés. Gaseni ha dit que és imprescindible fer política nacional des dels municipis. "Compte amb els pactes, l'independentisme ha de ser fort des dels pobles més petits fins als més grans", ha afirmat, i ha dit que "les institucions locals són clau". "El país ens demana que caminem ferms cap a la independència", ha reblat.L'acte, amenitzat amb la música del grup Fetus, ha estat conduït per l'escriptora i editorai l'activista, que han erigit els manifestants en "la resistència" davant d'aquells que volen una Catalunya "sotmesa a Espanya". Han reivindicat la legitimitat de l'1-O com un referèndum que es va guanyar, i amb una crida a la mobilització per aconseguir la independència. Malgrat treure al carrer unes 115.000 persones, segons dades oficials, la xifra suposa un descens de 35.000 persones respecte de l'any passat. "Qui vulgui representar aquest poble, qui vulgui parlar en nom d'aquest poble, que es posi dempeus davant l'estat espanyol", ha afirmat Fachin. Batallé, per la seva banda, ha exigit "fermesa" a la Unió Europea davant dels intents de l'Estat de qualificar els independentistes com a terrorisme. "Som una nació europea, tenim dret a existir i a decidir el nostre futur", ha afirmat.Els primers d'intervenir han estat representants de cada una de les columnes que han confluït a plaça d'Espanya. Des de las'ha afirmat que l'amnistia "no és la solució" i que cal "la independència", no pas "pactar una investidura". "Els polítics no sou dignes d'aquest poble", ha dit. La poetessatambé ha intervingut per reivindicar la llengua catalana. "Defensar la llengua és defensar la nostra història, l'ànima de Catalunya", ha afirmat. El secretari general de la, ha reivindicat els drets socials i laborals, i ha denunciat l'espoli fiscal i el mal estat de les infraestructures com Rodalies. "La plenitud social i nacional implica garantir els drets fonamentals", ha dit. La presidenta de la, ha dit que les reivindicacions independentistes són "legítimes i justes" i ha denunciat el dèficit fiscal que pateix Catalunya. "El sistema recaptatori és un càstig al nostre país; la millor política econòmica és la independència", ha dit.