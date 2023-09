L'independentisme té dues velocitats: l'amnistia s'aferma mentre l'ANC branda la «llista cívica»

Diada especialment plàcida per als membres de Junts que han participat en la manifestació convocada per l'ANC. Una situació lleugerament diferent del que s'ha trobat el president Aragonès



Protagonisme per a Dolors Feliu en els discursos de l'acte de la Diada. La presidenta de l'ANC assegura que només avalaran un pacte a l'Estat si té efectes en la independència i torna a amenaçar amb la "llista cívica"



La paradoxa dels partits: influents però erosionats

El darrer cicle electoral -tant lescom les- van ser un termòmetre de lad'una part de les bases sobiranistes amb els. Una distància - quantificada en centenars de milers de vots perduts - que les forces independentistes han tastat aquestal carrer. Ha estat unaconcorreguda a-malgrat el descens dels mobilitzats ( 115.000 persones, segons la Guàrdia Urbana , i unes ambicioses 800.000 de l'ANC)- marcada per les negociacions de la investidura a l'Estat. Amb l'al centre del tauler polític, milers de manifestants -els més irreductibles de l'etapa postprocés- han tornat a ser exigents amb les formacions que tenen la clau de la governabilitat a Madrid. L'independentisme polític es debat en un equilibri gens senzill de resoldre: no defraudar els fidels del moviment civil mentre no es desaprofita l'-potser l'última- que li ha concedit l'escrutini del 23-J.Aquest dilluns s'ha escoltat la veu dels demanen que l'que no es va desplegar el 2017 no desaparegui del paisatge. L'amnistia, com a mesura de consens, només és un punt de partida. El problema per al moviment sobiranista és que cada actor, dels partits a les entitats fins als ciutadans més mobilitzats, interpreta diferent elde lade laamb el poder central, la que no es debatrà ara sinó durant la legislatura i que hauria de conduir, en el millor dels casos, a unde difícil concreció. I aquestés el que s'ha escenificat en la Diada del 2023, amb elposat a Madrid en lloc del, com va passar l'any passat. Al carrer hi continua havent-hi mésper l'autodeterminació que als engranatges dels partits, necessitats deara que tots els vots sobiranistes són decisius i s'han de fer valer.En les quatre columnes de laconvocada per l', amb el lema Via fora i confluència a la plaça d'Espanya -rebatejada per l'entitat com la plaça 1 d'octubre-, ha tingut reverberació la discussió per lade. Han aparegut consignes i pancartes explícitament crítiques amb l'd'-"Independència o dimissió"-i menys vehements amb elde, ara enfocat a la negociació amb la Moncloa per treure rendiments als seus set diputats, decisius per evitar la repetició electoral. S'han escoltat xiulets a la delegació republicana -hi era, absent l'any passat, i hi ha faltat, positiu per Covid-, mentre la delegació dels juntaires ha estat més còmoda al rovell de l'ou de la marxa, ambal capdavant., amb públic fidel en les anteriors cites de l'ANC i avui protagonista de la política espanyola com a interlocutor rehabilitat , ha tornat a rebre escalf en les proclames.En un ambient menys bel·ligerant que el del 2022, la presidenta de l'ANC,, ha concretat elde mésamb els partits que negocien amb l'Estat. Feliu ha etzibat a Junts i ERC que qualsevol pacte a Madrid "" per aconseguir el salt a l'estat propi. "Això ha de quedar ben clar", ha apuntat la dirigent de l'entitat, que reclama bloquejar la investidura al Congrés si no hi ha unde lade l'. Sense gaire aplaudiments i amb pocs càntics de fons -només ha estat interrompuda pels crits de "Govern dimissió"-, Feliu ha tornat a brandar la presentació d'una "als pròxims comicis al Parlament si els partits no compleixen la "" d'activar la. "Si no saben com fer-ho, que deixin pas a altra gent i convoquin eleccions", ha reblat. Discurs que també confronta amb la formació de Puigdemont.Mentre l'ANC alimenta en solitari un discurs que abraça lai flirteja sense matisos amb la conformació d'unque competeixi amb els partits,ha començat a afermar la seva aposta per l'amnistia com a "" de la nova etapa de diàleg amb l'Estat. El missatge més rellevant de l'entitat aquest Onze de Setembre ha estat començar a delimitar elque ha de tenir ladefinitiva del procés: un mínim de 1.432 persones amnistiades dels 4.400 represaliats comptabilitzats en els darrers anys Òmnium inclou en aquesta xifra els ciutadansen el marc de l'organització i celebració de l'. Són 113 persones condemnades penalment, 17 pendents de sentència, 387 amb una causa penal oberta, 880 sancionades administrativament i 35 pendents del Tribunal de Comptes. Una llista en què no s'hi inclou l'-condemnada per falsedat documental i prevaricació-, per bé que Junts reclama que Borràs formi part del llistat de represaliats inclosos en l'amnistia. Per fer el salt cap a l'amnistia,ha receptat a les cúpules d'ERC i Junts bastir una negociació "" i "" amb l'Estat. "", ha etzibat en l'acte matinal de l'entitat cultural. "", ha recalcat a la tarda.Però laque ha reclamat Òmnium -i que també ha sol·licitaten els parlaments de la tarda, advertint dels perills de la ""- no acaba de conjugar-se. S'ha evidenciat al carrer en aquesta Diada i es palpa en tots els detalls de laentre ERC i Junts. El president de la Generalitat demanava, en el missatge institucional previ a l'Onze de Setembre , treballar "" per fer "" l'aritmètica al Congrés i convertir en "" l'amnistia. Un primer guany que obrís una "" durant la legislatura espanyola centrada en l'autodeterminació, que Aragonès voldria que s'articulés a partir de l', de gestació lenta i sense avals parlamentaris.Tanmateix, republicans i juntaires han continuat exhibint diferències en les últimes hores. Ara ja ni tan sols comparteixen el Govern, com en la Diada passada. Els primers aplaudeixen ambel salt dels seus exsocis alamb eldesprés de ridiculitzar la via pragmàtica-la consellera, per exemple, ha reivindicay haver "desbrossat el camí" amb els indults i la derogació de la sedició- mentre els segons aplaudeix ambque ara ERC aposti per una Madrid en lloc d'actuar en solitari, com recordava Turull en l'ofrena floral a Rafael Casanova . Paraules verbalitzades amb el, que no fan preveure unaentre partits. Més aviat, unaper qui exhibeix més rèdits de la cessió dels vots a canvi de la investidura de Sánchez.La manifestació de la Diada ha posat els partits independentistes davant elde l'méspels esdeveniments de l'últim lustre. Lasevera en els comicis del maig i el juliol va ser un avís a crits. Una davallada especialment significativa a les eleccions espanyoles, motivada pela Sánchez per frenar un govern deperò també per l'd'una part de les bases. Els resultats només van quedar maquillats per l'aritmètica parlamentària. Curiosa paradoxa: ara que latornen a ocupar les converses de la política espanyola, es constata unadeals partits independentistes a Catalunya, sintetitzat en el malestar exhibit pels sobiranistes més irredempts.Tot i que les columnes que aquest dilluns han desembocat a la plaça d'Espanya no han demostrat la mateixa força que altres anys -l'ANC també pateixen la, que nega amb les xifres-, les formacions independentistes que han de fer viable l'amnistia saben que hi ha una base de sobiranistes que els demana. Són els que encara no han paït la dècada de resultats infructuosos del procés, els que només accepten l'amnistia com a rèdit escadusser. Són els que volen, sobretot, unclar. Els ritmes de la política acostumen a. Però sense l'art de la política no hi ha avenços. Ve una. A Barcelona i Waterloo, on s'hauran de justificar enteses, si n'hi ha. I a Madrid, on la dreta ja veu el partit perdut i avança que farà bandera del combat als acords que el PSOE pugui signar amb l'independentisme.