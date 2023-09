Rubiales dimiteix de tots els càrrecs

Mostra el teu compromís amb Nació.

Finalment,ha presentat aquest diumenge la sevacom a president de ladesprés de protagonitzar un dels episodis de masclisme que més mobilització social han generat a la societat, amb el seu petó a la boca a la jugadora Jennifer Hermoso . Fins ara, Rubiales s'havia resistit a fer-ho, considerant injustes les crítiques rebudes per la seva acció. Aquest vespre, ha comunicat al president en funcions de la federació, Pedro Rocha, que abandonava els dos càrrecs que exercia, la presidència de la federació i la vicepresidència de la UEFA.Amb el pas dels dies, Rubiales s'havia anat quedantEl govern espanyol ja va anunciar la seva voluntat de procedir a la seva suspensió definitiva i avui, en la carta de renúncia, Rubiales assenyalava que des que la FIFA va decidir la sevadurant 90 dies, era evident que no podia continuar. El Tribunal Administratiu de l'Esport va qualificar l'actuació de Rubiales de "greu", però no de "molt greu", motiu pel qual l'exdirigent encara es va poder aferra durant uns dies al càrrec.Dimecres passat, Hermoso va anunciar quepel petó no consentit amb motiu de la celebració del Mundial, conquerit per la selecció espanyola. Fa dos dies, la fiscalia de l'Audiència Nacional -després d'escoltar la jugadora- va decidir presentar una querella contra el directiu. El cercle s'estava tancant entorn ell i avui ha decidit plegar.Rubiales ha explicat que la seva sortida és la millor opció per donar tranquil·litat a la federació esportiva. Amb tot, el ja exdirigent del futbol espanyol no ha pogut evitar continuar amb els seus retrets als qui l'han criticat i ha tornat a qualificar de "desproporcionada" la "campanya" de la qual ha estat víctima, que ha arribat a definir com una "persecució". . També ha assegurat que té, una veritat que, segons ell, "al carrer s'està imposant cada dia més".Des de l'esclat del cas, Rubiales s'ha resistit amb ungles i dents a dimitir. Però amb el pas dels dies, fins i tot els directius que primer li havien fet costat, se'n van anar apartant. El cas s'havia convertit en una batalla del moviment feminista enfront un model de directiu representatiu d'una etapa a superar. El mateix president espanyol, Pedro Sánchez, havia intervingut en la polèmica reclamant la sortida del federatiu.