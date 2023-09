Quatre morts en un atropellament múltiple a la via del tren a Montmeló

Mostra el teu compromís amb Nació.

arran d'unaquesta nit de diumenge a(Vallès Oriental). Segons fonts de Renfe, l'accident s'hauria produït cap a les 20.22 h del vespre quan unha intentatentre les estacions de Parets del Vallès i Granollers-Canovelles, al tram de la, i quatre d'ells han sigut mortalment envestits -tres noies i un noi-. Els tres restants que s'han salvat, han resultat il·lesos i estan sent atesos per una crisi d'angoixa.L'incident ha tingut lloc a prop a prop deli d'una zona on s'hi celebrava ela l'aire lliure, que és cap a on se sospita anaven dirigides les víctimes. S'ha obert una investigació per tal d'esclarir els fets.Des de l'incident lamentre s'espera a la decisió de les autoritats policials. Mentrestant, Rodalies de Catalunya està preparant unper carretera.Segons Adif, els trens de l'R3 continuen circulant entre l'Hospitalet de Llobregat i Parets del Vallès i de Granollers cap al nord, cap a Vic, Ripoll i Puigcerdà.