Aragonès demana «aprofitar» l'aritmètica al Congrés per fer «inevitable» l'amnistia

El català, "pilar de la nació"

En elamb motiu de la celebració de la Diada , un dia abans de la manifestació convocada per l'ANC , el president de la Generalitat, ha instat l'independentisme a saber "aprofitar" l'aritmètica que han deixat les eleccions espanyoles del 23-J per fer "inevitable" l'amnistia. Enmig de lesde cara a la investidura, Aragonès ha assenyalat que en aquests moments hi ha l'oportunitat de "resoldre el conflicte de sobirania amb l'Estat". "Si sumem esforços -ha dit- i treballem conjuntament, tindrem molta més força per aprofitar totes les oportunitats que se’ns obren".Aragonès ha recordat el paper que han tingut els vots de Catalunya en els resultats electorals, frenant l'extrema dreta i obtenint lade la governabilitat. "Per això avui hem d’aprofitar aquestaper fer possible tot allò que fins ara no era possible" i ha esmentat, un dels punts essencials de la negociació, com "la garantia que ningú més entrarà a la presó i que els exiliats i exiliades tornaran en llibertat".El president ha volgut posar en valor l'estratègia seguida per ERC amb. "i cada vegada som més els que la practiquem: fermesa, negociació i democràcia", en al·lusió a un Junts que ara, en un context imprevist abans del 23-J, ha entrat en l'estratègia de la negociació amb el govern espanyol. Un Junt que avui mateix parlava de "legitimitat" de l'1-O , introduint un matís al seu discurs. El president ha volgut transmetre optimisme davant el nou curs polític:I ha recordat que fa quatre anys, l'indult va ser possible es va aconseguir "treure els presos i les preses polítiques de la presó. Avui, amb la força que tenim com a país hem de fer possible l'amnistia".Però Aragonès també ha volgut deixar clar que "l'amnistia, per si sola, no resol elamb l’estat. Catalunya vol votar lliurement sobre la independència". I ha afirmat que fins que l’estat espanyol no atengui aquesta reivindicació, "el conflicte existirà". Aragonès no ha volgut cedir espai a Junts en el terreny de la reivindicació i l'exigència a l'Estat. El president ha destriat clarament que una cosa és el moment immediat, amb la investidura al Congrés, i l'altra és la resolució del fons del problema polític. D'aquí que s'hagi referit a una "de negociació" i ha al·ludit a seguir "i alineant estratègies". Aragonès ha parlat d'acordar internament una proposta inclusiva i defensar-la "conjuntament" davant l'Estat. "Tenim eines per fer-ho com l'acord de claredat", ha dit.En l'inici del seu discurs, Aragonès ha tingut paraules de solidaritat i afecte envers el, que acaba de patir un dels terratrèmols més devastadors de la seva història, amb més de 2.100 morts fins al moment , segons xifres oficials. La comunitat marroquina a Catalunya s'ha abocat a ajudar les víctimes i el president ha recordat que el Marroc és país d’origen de molts conciutadans. De fet, Aragonès ha subratllat en diversos moments del discurs el concepte de "la Catalunya dels vuit milions", un país, ha dit, que és "el més plural que ha existit mai".En un missatge enregistrat a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), en un gest simbòlic de compromís amb la llengua, la defensa de la llengua ha tingut una presència rellevant en el missatge institucional. Aragonès ha parlat del català com d'un "element d'identificació col·lectiva" i s'hi ha referit com "el pilar de la nació". n aquest sentit, ha lligat la importància de la lengua al procés de negociacions a Madrid, subratllant la transcendència d'iniciatives com poder utilitzar la llengua catalana al Congrés o la possible oficialitat del català al Parlament Europeu i a les institucions comunitàries.Ha animat la ciutadania a utilitzar la llengua sense complexos i amb normalitat perquè "amb el reconeixement institucional no n’hi ha prou". Aragonès ha reclamat que es transmeti el català a la població nouvinguda per sumar nous parlants i s'ha referit als intents regressius en la normalització anunciats pels nous governs de PP i Vox al País Valencià i les Balears. Ha advocat per "posar el català a cada racó de la nostra vida".

Missatge Institucional del president Aragonès per l'11-S by Sergi Baixas on Scribd