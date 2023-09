Les víctimes mortals del terratrèmol del Marroc s'eleven a 2.122

La. Elde major intensitat del darrer segle alque va ocórrer durant la passada nit de divendres -7 a l'escala de Richter- ha impactat al món sencer per l' elevat nombre de víctimes mortals que s'està cobrant. Segons les últimes dades del Ministeri d'Interior del país nord-africà, el còmput total ja s'eleva aUnes dades que els serveis d'emergències preveuen que continuï augmentant amb l'avenç de les; sobretot en aquells indrets amb edificis completament esfondrats. I és que l'epicentre del mortífer sisme que es va produir entretambé es va fer notar amb contundència a les províncies de Safi, Essaouira, Casablanca, Rabat, Salé, Kènitra, Fes i Meknes.Un malson que s'emmiralla amb el terrorífic terratrèmol d'Agadir de 1960 -de 5,8 a l'escala de Richter-, que va deixar, 12.000 ferits i 35.000 persones que van perdre la casa. Amb el passat a la memòria, el govern marroquí s'ha estat preparant durant les darreres hores per fer front a una tragèdia a gran escala tot fent unaUna comesa que també comptarà amb l'que s'ha bolcat per intentar pal·liar els efectes de la tragèdia. En el cas de la Generalitat, el president Pere Aragonès va anunciar ahir que ha posat a disposició els serveis dels cossos d'emergència catalans a les autoritats marroquines . Entre d'altres, Protecció Civil ha ofert material i personal dels Bombers i dels Mossos d'Esquadra a les autoritats marroquines per donar suport a les tasques de rescat, així com material i personal ofert pels Bombers de Barcelona. A banda, també han posat a disposició equips del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), del Grup Caní de Recerca (GCR), del Grup d'Estructures i Col·lapses (GREC) i del Grup Operatiu de Suport (GROS) per a la recerca amb drons.





Hi haurà actualització.