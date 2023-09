Mor una jove ciclista atropellada per un cotxe que presumptament es va saltar un cediu el pas a Girona

Una jove de 21 anys que circulava amb bicicleta pel carril bici ha mort aquest diumenge matí després de ser atropellada per un turisme que presumptament es va saltar el cediu al pas a l'encreuament entre el carrer Josep Viader i Moliner i el carrer de l'Illa, al barri de la Devesa-Güell de Girona.



Segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, l'accident es va produir al voltant de les 11:30 hores, i la jove va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta, on ha acabat morint aquest diumenge, hores després de l'accident. La Policia Municipal de Girona es va desplaçar al lloc de l'accident i manté una investigació oberta als dos ocupants del vehicle.

Lamento profundament la mort de l'Iris. Com a governants estem obligat a treballar per fer ciutats més segures i ciclables. Aquestes coses no haurien de passar.



En nom de @girona_cat vull fer arribar el condol a la família i amics. Que descansi en pau. pic.twitter.com/fKvh8BKWwg

— Alcalde de Girona (@alcaldegi) September 10, 2023