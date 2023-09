Mor la voluntària Emma Igual, la primera víctima catalana de la guerra a Ucraïna

Mostra el teu compromís amb Nació.

La directora de l'ONG, de 32 anys,, on exercia com a voluntària, segons ha confirmat el ministre d'Exteriors espanyol,. El vehicle humanitari en què circulava ha estat atacat per forces russes a la regió dei també ha perdut la vida un altre voluntari canadenc,. Es tracta de lades de l'inici de la guerra el febrer de 2022.El govern espanyol en té la, però roman a l'espera de la confirmació oficial de la mort. La informació de què disposa l'executiu és que el vehicle va bolcar per uni es va incendiar. Com a resultat de l'atac, també hi ha un metge alemany,, i un voluntari suec,Segons les primeres informacions de l'ONG, els dos darrers voluntaris es trobaven ferits, mentre que s'havia confirmat la mort del cooperant canadenc i. Igual, que havia estat també a Grècia i Birmània, era la directora i cofundadora de Road to Relief, una ONG que des del 2022 ajudava a Ucraïnaa les zones més afectades per la guerra.