La tragèdia d'Agadir: el terratrèmol de 1960 al Marroc que va deixar 15.000 morts i ara podria ser superat

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Els més de mil morts a causa d'un terratrèmol al Marroc han fet recordar una gran catàstrofe succeïda fa més de mig segle al mateix país. La tragèdia que s'està vivint des d'ahir divendres a les onze de la nit, s'assembla a la de l'any, a, el més mortífer de la història del país.Les xifres no seran, però, similars a la d'aquell moment, malgrat que la magnitud (7) a l'escala de Richter, un nivell històric, sí que ho és. Va ser unde fa 63 anys quan un terratrèmol de 5,8 es va emportar les vides d'. Tot plegat, a conseqüència delssituada a la costa oest del continent africà. Es calcula que, sobretot a Talbordjt.La virulència s'explica perquè es va qualificar d'X (Extrema) a l'escala de Mercalli per la poca profunditat de l'hipocentronota del terratrèmol. A banda, no va ser un fet aïllat:, que ja feia preveure que alguna cosa més greu era a punt de succeir. El mateix dia 29, n'hi va haver un altre de més intensitat que l'anterior.Més enllà de la magnitud, els experts apunten que, sinó més aviat al nord del Marroc. La precarietat dels edificis de l'any 1960 es contraposa amb la dels més moderns, que estan millor preparats davant de moviments sísmics, si bé el nombre de víctimes és gairebé inevitable, donada l'hora nocturna dels fets, quan més persones solen ser a les seves cases.Això sí: aquest cop, no ha caigut en ple, i és que l'any 1960 els ciutadans d'Agadir van haver d'interrompre la litúrgia per tal de poder treballar sense problemes. Les conseqüències del terratrèmol van alertar llavors tot el país, que es va bolcar per ajudar els residents, i fins i tot van rebre laPer si no n'hi havia prou, pocs dies més tard, el 2 de març, es va detectar un. Segons les cròniques locals, el moll d'Agadir es va tallar en dos pel fort onatge, però informes posteriors dels Estats Units van concloure que no hi havia cap prova que no fos causat per obres dins del mateix port.