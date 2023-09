Mostra el teu compromís amb Nació.

Un noude gran magnitud ha tornat a sacsejar el món. Ara, al, on un sisme d'intensitatha provocat centenars de morts i ferits, a més de múltiples danys materials, a diverses ciutats del país, segons ha informat el portal marroquí Yabiladi. El tremolor "violent" s'ha sentit des de la ciutat defins a la capital,, i ha deixat, com a mínim,Els serveis d'emergències preveuen, però, queamb l'avenç de les tasques de rescat. L'epicentre del terratrèmol s'ha ubicat, i s'ha fet notar a Safi, Essaouira, Casablanca, Rabat, Salé, Kènitra, Fes i Meknes, entre d'altres, ha concretat Yabiladi. Per part seva, l'espanyol ha informat a la seva pàgina web d'unde menor magnitud,, a la ciutat deAl seu torn,ha informat a les xarxes socials que ha rebut "" per un moviment sísmic que ha estat sentit en municipis de Huelva, Sevilla, Màlaga i Jaén. A la mateixa publicació, ha afegit que no hi ha constància de danys i que estan esperant que l'IGN confirmi la informació.Hi haurà ampliació.