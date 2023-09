​L'aiguat de Sant Lluc, el precedent català de la DANA que ha assolat Grècia

1.000 litres en 24 hores

#Taldiacomavui #Fa80anys acabava un temporal de pluja excepcional conegut com l'#Aiguat de Sant Lluc. Entre el 16 i el 20 d'octubre de 1940 van caure més de 1.000 mm a les comarques del Conflent, Vallespir i Ripollès:

•1.930 mm a #SantLlorençdeCerdans

•870 mm a #Camprodon pic.twitter.com/MHZbM006Br — Meteocat (@meteocat) October 20, 2020

Més de 400 morts

Impacte NEWSLETTER SETMANAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Quan es produeixena la conca mediterrània és lògic preguntar-se si també pot passar a Succeix amb els incendis -les 150.000 hectàrees cremades a Grècia han coincidit amb els 25 anys del foc a la Catalunya Central -, però també amb les. Aquesta setmana, el temporal Daniel provocat per una DANA ha deixat registres propers als 1.000 litres per metre quadrat al país hel·lènic. L'antecedent més clar a Catalunya el trobem fa més de 80 anys: l'de 1940 va provocar fins aDelva ploure a tot Catalunya, però amb una distribució gens uniforme. En punts de les Terres de l'Ebre, de l'Alt Pirineu i de la Catalunya Central els registres van superar els 200 litres i, puntualment, els 300. Però va ser al, la, la zona de les Guilleries, l'extrem nord de l'Alt Empordà i, especialment, la, on les acumulacions van ser històriques.No en va, aquesta és una de les zones d'Europa on és més factible aquest tipus de registres de pluja , segons explica, tècnic de canvi climàtic del. També la zona del massís del Port, a les Terres de l'Ebre, la Vall de Confrents i la Safor, al País Valencià, així com el Gard occità, la Ligúria italiana i el centre de Grècia A la localitat de, al Vallespir, el 17 d'octubre es van registrar 1.000 litres i. Es tracta delen 24 hores, però en tractar-se d'un pluviòmetre no oficial, el rècord està en discussió. En altres punts de la Catalunya Nord es van fregar o superar els 1.000 litres i s'estima que al massís del Canigó es podria haver arribat als 1.200 en només 24 hores.La precipitació també va ser excepcional al Ripollès. Un total de, 352 dels quals el 17 d'octubre, 581 a Beget i 375 a Ribes de Freser. A Susqueda es van fregar els 440, a Sant Pere de Torelló (Osona) els 350 i a Esponellà (Pla de l'Estany) els 340.El temporal es va batejar com l'aiguat de Sant Lluc -se celebra el 18 d'octubre- o el de 1940. Es considera que és la vegada on, de manera general, el cabal dels rius ha estat major. Es van-el Tec, la Tet i l'Aglí-, però també la Muga, el Fluvià, Ter i el Llobregat, al sud.L'impacte sobre la societat catalana va ser terrible quan tot just feia unEs calcula un balanç de 400 morts, dels quals dos centenars van ser al voltant del Canigó. Al sud, una de les comarques més afectades va ser, ja que a un Ter absolutament fora de control se li sumaven afluents també desbordats. Només ai deu més a Manlleu.Entre les conques del Ter i el Fluvià van quedar destruïts 58 ponts, centenars de cases i. De fet, un exemple sobre l'impacte sobre l'activitat econòmica, molt vinculada als rius, es pot trobar Manlleu on quasi 1.700 persones es van quedar sense feina. En localitats com, encara avui hi ha plaques que recorden el nivell de l'aigua que va arribar entre 2 i 3 metres per sobre dels carrers.Als cursos baixos de les conques les inundacions van ser extenses, amb unestotalment anegades. De fet, el Ter a Torroella de Montgrí va arribar a un cabal de 2.400 m3/s -l'habitual és de 5-, el Fluvià a uns 2.000 a Garrigàs i la Muga a 1.200 m3/s a Castelló d'Empúries.