El rol discret del PSC per estovar la relació amb Puigdemont

"Eli, en concret,, han tingut una responsabilitat important a l'hora de normalitzar les relacions entre el"., el negociador designat per Yolanda Díaz per vehicular els contactes ambi el seu partit, s'expressava amb aquesta claredat dimarts al programa No ho sé de RAC1 . Asens recordava un fet que ja havia transcendit: que abans de lesja es va reunir amb Illa per explorar un apropament a l'expresident de la Generalitat si feien falta els vots de Junts per investir Pedro Sánchez . I també detallava que aquestes trobades amb el líder del PSC es van repetir després dels comicis espanyols, per planificar moviments. "[...] Ha estat un actor important", explicava Asens per descriure el rol del primer secretari dels socialistes catalans, que va intuir que l'podia exigir un estovament de les relacions ambL'entorn d'Illa persegueix més. No hi ha hagut cap comunicació pública ni privada d'eventuals contactes amb Junts i encara menys una fotografia amb Puigdemont, c om la que sí que promoure Yolanda Díaz dilluns al Parlament Europeu , gestada amb l'ajuda d'Asens, ben connectat amb l'expresident i amic de. "", exposava aquest divendres un dirigent destacat del PSC, que recalca el perfil baix exhibit pel partit. Una inexistent exposició pública que contrasta amb les maniobres a la penombra per ajudar a orientar les, en quèestà fent de llebre del PSOE per instal·lar la restitució de Puigdemont com a", destaquen fonts de la cúpula socialista per definir el camí traçat en els temps del postprocés. En els darrers mesos, especialment des de la sortida de Junts del, els socialistes catalans han incrementat la relació amb la formació de Puigdemont, especialment al, onpateix la falta de suports. A més, laen qüestions sectorials -des del suport a l'ampliació de l'aeroport del Prat fins a l'aval al Hard Rock- és recurrent. Amb ERC, la distància és més notòria, tot i que republicans i socialistes han pactat els últimsde la, amb condicions fixades per Illa.A les files socialistes subratllen els beneficis de laper orientar Junts cap al. Una feina feta molt abans de conèixer la nova aritmètica del Congrés. "", destaquen des de la cúpula del PSC. Si el partit des'obria a una nova etapa d'actitud pragmàtica -deien els socialistes ja en l'anterior legislatura espanyola- ERC perdiai les opcions de pacte es multiplicaven per al PSOE. "Hauria estat bo que hagués passat l'anterior legislatura", destaquen veus de la direcció del PSC.El binomi entre el PSC i Junts va funcionar, per exemple, durant el darrer mandat de la, amb presidència socialista i quotes de poder per als juntaires. Aquell pacte es va segellar fa quatre anys amb eli va ser rebutjar per una part de l'espai polític capitanejat per Puigdemont, per bé que la signatura estampada peres va acabar respectant. Una entesa a l'ens provincial que no es va repetir després de les últimes, tot i les converses entre Illa i Turull per reeditar l'acord, que va trobar resistències. Quan van observar les dificultats, els socialistes van acabar retenint l'ens amb l'ajuda de dos alcaldes díscols de Junts i el vot de Tot per Terrassa . Més tard, al govern de la Diputació s'hi va afegir també ERC Però al PSC situen els quatre anys a la Diputació, així com les aliances en nombrosos, com l'exemple d'una col·laboració sòlida amb Junts. També recorden l'empatia exhibida perquè, coincidint amb el govern compartit a l'ens provincial en el darrer mandat, la parella de Puigdemont -- presentés una la-l’empresa pública de la Diputació, que té com a objectiu gestionar el suport a l’audiovisual local català- que no ha desaparegut de la graella. De fet, el programa The Weekly Mag , fet en llengua anglesa, tindrà continuïtat a partir d'aquest octubre. Junts ja no és al govern de la Diputació, però la presidència continua sent socialista.