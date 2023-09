El Consell d'Europa posa Espanya al nivell de Polònia i Hongria per l'ús de Pegasus

Mostra el teu compromís amb Nació.

El cascontinua tenint conseqüències internacionals. Aquest divendres, la comissió d'afers jurídics del Consell d'Europa ha aprovat per àmplia majoria un informe crític amb la resposta de l'Estat a l'espionatge de desenes de persones a través de Pegasus. Constata que estats com Espanya,han adquirit i utilitzat aquest tipus de programari espia i expressa preocupació per l'ús il·legal i il·legítim contra rivals polítics.En el cas concret d'Espanya, que ha reconegut haver espiatvinculades al moviment independentista amb mandat judicial, aquest comitè ha instat el govern espanyol que perquè informi sobre l'ús de Pegasus a l'Assemblea del Consell d'Europa i a la Comissió de Venècia en un termini de tres mesos. L'informe, de 28 pàgines i elaborat per, s'elevarà a plenari de cara a l'octubre per debatre'l i ratificar-lo., senadora d'ERC i una membre independentista de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, ressalta la importància d'aquest pronunciament, que "afegeix pressió" a l'Estat per fer una investigació efectiva del. "Celebrem que el comitè hagi aprovat aquest informe i instem l'Estat a complir amb totes les resolucions internacionals que l'empenyen a donar resposta a l'espionatge amb Pegasus", ha afirmat.Segons apunta el document, Espanya és un dels 14 països de la Unió Europea dels quals es té constància que van adquirir Pegasus a l'empresa israeliana, desenvolupadora del programa. A través d'aquest software, fins a 65 persones vinculades al moviment independentista van ser presumptament espiades. Per ara, les autoritats espanyoles tan sols han confirmat l'espionatge de 18 persones sota ordre judicial, entre elles el president de la Generalitat, Pere Aragonès; l'expresident i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, i diversos membres de l'ANC i Òmnium Cultural.